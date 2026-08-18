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В Колумбии оценили ущерб от землетрясения

В Колумбии оценили ущерб от землетрясения - 18.08.2026, ПРАЙМ

В Колумбии оценили ущерб от землетрясения

Прямой физический ущерб от разрушительного землетрясения в Колумбии предварительно оценивается в 30 триллионов песо или около 7,5 миллиарда долларов США,... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T10:18+0300

2026-08-18T10:18+0300

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МЕХИКО, 18 авг - ПРАЙМ. Прямой физический ущерб от разрушительного землетрясения в Колумбии предварительно оценивается в 30 триллионов песо или около 7,5 миллиарда долларов США, сообщил президент страны Абелардо де ла Эсприэлья. "Частная компания смоделировала прямые физические потери в Чоко, Валье-дель-Каука, Рисаральде, Киндио и Кальдасе примерно в 30 триллионов песо - около 24,5 триллиона в зданиях и 5,5 триллиона в инфраструктуре", - заявил де ла Эсприэлья в обращении к нации. Президент подчеркнул, что оценка является предварительной и будет корректироваться по мере обследования пострадавших территорий. По его словам, наиболее тяжелым в относительном выражении оказался ущерб в департаменте Чоко, которому власти намерены уделить особое внимание. "Чоко заслуживает особого внимания и плана Маршалла, который погасит исторические долги перед одним из наиболее забытых департаментов страны. Пришло время восстановить Чоко и сделать это хорошо всем вместе", - сказал президент. Для координации восстановления власти создадут фонд "Милагро", который будет заниматься реализацией общего плана восстановления. При его формировании де ла Эсприэлья намерен использовать опыт фонда Forec, созданного после разрушительного землетрясения 1999 года в регионе Кофейной оси. К восстановлению будут привлечены строительные компании, финансовый сектор, страховые организации, губернаторы и мэры пострадавших территорий. Президент призвал строительный бизнес участвовать в восстановлении жилья, а банки - снизить процентные ставки, чтобы пострадавшие семьи могли восстановить или приобрести жилье. Семьям, потерявшим дома, власти обещают субсидии на аренду, льготы по оплате коммунальных услуг, а также программы строительства нового жилья и восстановления поврежденных домов. Для финансирования первоочередных потребностей Всемирный банк уже выделил Колумбии первый транш кредита в размере 200 миллионов долларов, сообщил де ла Эсприэлья. Международная организация также участвует в оценке ущерба и экономических последствий землетрясения. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Колумбии утром 10 августа. Эпицентр находился в районе муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Подземные толчки ощущались на большей части территории Колумбии и в соседних странах.

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общество , мировая экономика, колумбия, сша, всемирный банк