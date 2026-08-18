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Россияне чаще всего покупают местные товары, заявили в Роскачестве

Россияне чаще всего покупают местные товары, заявили в Роскачестве - 18.08.2026, ПРАЙМ

Россияне чаще всего покупают местные товары, заявили в Роскачестве

Товары местного производства покупают девять из десяти россиян, причем чаще всего приобретают продукты питания, рассказала замглавы Роскачества Елена Саратцева... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T14:56+0300

2026-08-18T14:56+0300

2026-08-18T14:56+0300

бизнес

россия

роскачество

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Товары местного производства покупают девять из десяти россиян, причем чаще всего приобретают продукты питания, рассказала замглавы Роскачества Елена Саратцева на пресс-конференции. "Первая цифра, которая выведена на слайд - это 91%. Столько опрошенных покупают товары местного производства. То есть, иными словами, 9 из 10 покупателей. И чаще всего это продукты питания, их назвали 83%", - сказала она, ссылаясь на данные совместного исследования Роскачества и компании Online Market Intelligence, в котором приняли участие более 5,3 тысячи россиян. Помимо этого, по словам Саратцевой, безалкогольные напитки выбирают порядка 30%, одежду и аксессуары - четверть, а бытовую химию - 22%. "Местная продукция - это не нишевая история и не фермерская ярмарка выходного дня. Локальное потребление становится массовым", - отметила замглавы Роскачества. Кроме того, эксперты выяснили, что каждый второй россиянин готов в равной степени выбирать местный продукт и крупный бренд. При этом 30% выбирают местного производителя, а еще 15% отдают предпочтение крупному бренду. "Местный товар, получается, выбирают в два раза чаще, чем крупный бренд. Это очень важный результат. Он показывает, что у региональных производителей нет заведомо проигрышной позиции перед крупными инвестиционными марками", - добавила Саратцева.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, роскачество