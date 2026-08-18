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Россияне чаще всего покупают местные товары, заявили в Роскачестве - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Россияне чаще всего покупают местные товары, заявили в Роскачестве
Россияне чаще всего покупают местные товары, заявили в Роскачестве - 18.08.2026, ПРАЙМ
Россияне чаще всего покупают местные товары, заявили в Роскачестве
Товары местного производства покупают девять из десяти россиян, причем чаще всего приобретают продукты питания, рассказала замглавы Роскачества Елена Саратцева... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T14:56+0300
2026-08-18T14:56+0300
бизнес
россия
роскачество
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Товары местного производства покупают девять из десяти россиян, причем чаще всего приобретают продукты питания, рассказала замглавы Роскачества Елена Саратцева на пресс-конференции. "Первая цифра, которая выведена на слайд - это 91%. Столько опрошенных покупают товары местного производства. То есть, иными словами, 9 из 10 покупателей. И чаще всего это продукты питания, их назвали 83%", - сказала она, ссылаясь на данные совместного исследования Роскачества и компании Online Market Intelligence, в котором приняли участие более 5,3 тысячи россиян. Помимо этого, по словам Саратцевой, безалкогольные напитки выбирают порядка 30%, одежду и аксессуары - четверть, а бытовую химию - 22%. "Местная продукция - это не нишевая история и не фермерская ярмарка выходного дня. Локальное потребление становится массовым", - отметила замглавы Роскачества. Кроме того, эксперты выяснили, что каждый второй россиянин готов в равной степени выбирать местный продукт и крупный бренд. При этом 30% выбирают местного производителя, а еще 15% отдают предпочтение крупному бренду. "Местный товар, получается, выбирают в два раза чаще, чем крупный бренд. Это очень важный результат. Он показывает, что у региональных производителей нет заведомо проигрышной позиции перед крупными инвестиционными марками", - добавила Саратцева.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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бизнес, россия, роскачество
Бизнес, РОССИЯ, Роскачество
14:56 18.08.2026
 
Россияне чаще всего покупают местные товары, заявили в Роскачестве

Роскачество: местные товары покупают 9 из десяти россиян

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Товары местного производства покупают девять из десяти россиян, причем чаще всего приобретают продукты питания, рассказала замглавы Роскачества Елена Саратцева на пресс-конференции.
"Первая цифра, которая выведена на слайд - это 91%. Столько опрошенных покупают товары местного производства. То есть, иными словами, 9 из 10 покупателей. И чаще всего это продукты питания, их назвали 83%", - сказала она, ссылаясь на данные совместного исследования Роскачества и компании Online Market Intelligence, в котором приняли участие более 5,3 тысячи россиян.
Помимо этого, по словам Саратцевой, безалкогольные напитки выбирают порядка 30%, одежду и аксессуары - четверть, а бытовую химию - 22%.
"Местная продукция - это не нишевая история и не фермерская ярмарка выходного дня. Локальное потребление становится массовым", - отметила замглавы Роскачества.
Кроме того, эксперты выяснили, что каждый второй россиянин готов в равной степени выбирать местный продукт и крупный бренд. При этом 30% выбирают местного производителя, а еще 15% отдают предпочтение крупному бренду.
"Местный товар, получается, выбирают в два раза чаще, чем крупный бренд. Это очень важный результат. Он показывает, что у региональных производителей нет заведомо проигрышной позиции перед крупными инвестиционными марками", - добавила Саратцева.
 
БизнесРОССИЯРоскачество
 
 
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