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Россия и Мьянма подписали меморандум в сфере энергетики - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Россия и Мьянма подписали меморандум в сфере энергетики
Россия и Мьянма подписали меморандум в сфере энергетики - 18.08.2026, ПРАЙМ
Россия и Мьянма подписали меморандум в сфере энергетики
Россия и Мьянма заключили меморандум в сфере энергетики, передает корреспондент РИА Новости. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T18:53+0300
2026-08-18T18:53+0300
нефть
россия
мьянма
владимир путин
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Россия и Мьянма заключили меморандум в сфере энергетики, передает корреспондент РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Мьянмы Мин Аун Хлайн во вторник провели переговоры в Кремле. По завершении общения стороны подписали ряд двусторонних документов. "Министр энергетики Российской Федерации Сергей Евгеньевич Цивилев и министр электроэнергетики и энергетики Республики Союз Мьянма Коу Коу Лвин обмениваются меморандумом о взаимопонимании в сфере энергетики, нефти и газа", - сказал ведущий на церемонии обмена документами.
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нефть, россия, мьянма, владимир путин
Нефть, РОССИЯ, МЬЯНМА, Владимир Путин
18:53 18.08.2026
 
Россия и Мьянма подписали меморандум в сфере энергетики

Россия и Мьянма подписали меморандум в сфере энергетики, нефти и газа

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Россия и Мьянма заключили меморандум в сфере энергетики, передает корреспондент РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин и президент Мьянмы Мин Аун Хлайн во вторник провели переговоры в Кремле. По завершении общения стороны подписали ряд двусторонних документов.
"Министр энергетики Российской Федерации Сергей Евгеньевич Цивилев и министр электроэнергетики и энергетики Республики Союз Мьянма Коу Коу Лвин обмениваются меморандумом о взаимопонимании в сфере энергетики, нефти и газа", - сказал ведущий на церемонии обмена документами.
Максим Решетников. - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2026
Сотрудничество России и Мьянмы переходит в инвестиционную стадию
14:59
 
НефтьРОССИЯМЬЯНМАВладимир Путин
 
 
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