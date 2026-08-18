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Россия и Мьянма подписали меморандум в сфере энергетики

Россия и Мьянма подписали меморандум в сфере энергетики - 18.08.2026, ПРАЙМ

Россия и Мьянма подписали меморандум в сфере энергетики

Россия и Мьянма заключили меморандум в сфере энергетики, передает корреспондент РИА Новости. | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T18:53+0300

2026-08-18T18:53+0300

2026-08-18T18:53+0300

нефть

россия

мьянма

владимир путин

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Россия и Мьянма заключили меморандум в сфере энергетики, передает корреспондент РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Мьянмы Мин Аун Хлайн во вторник провели переговоры в Кремле. По завершении общения стороны подписали ряд двусторонних документов. "Министр энергетики Российской Федерации Сергей Евгеньевич Цивилев и министр электроэнергетики и энергетики Республики Союз Мьянма Коу Коу Лвин обмениваются меморандумом о взаимопонимании в сфере энергетики, нефти и газа", - сказал ведущий на церемонии обмена документами.

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мьянма

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нефть, россия, мьянма, владимир путин