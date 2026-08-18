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Рубль незначительно усилился к юаню - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Рубль незначительно усилился к юаню
Рубль незначительно усилился к юаню - 18.08.2026, ПРАЙМ
Рубль незначительно усилился к юаню
Рубль незначительно усилился к юаню благодаря приближению налогового периода и возврату цены на нефть выше 90 долларов, следует из данных Московской биржи и... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T19:30+0300
2026-08-18T19:37+0300
рынок
нефть
"бкс мир инвестиций"
минфин
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Рубль незначительно усилился к юаню благодаря приближению налогового периода и возврату цены на нефть выше 90 долларов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 2 копейки и составил 12,59 рубля. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.08 мск дорожает на 0,65%, до 91,46 доллара за баррель. Юань снизился на 0,17%. Курс китайской валюты во вторник двигался в диапазоне 12,56 – 12,67 рубля. "Давление на нацвалюту со стороны продаж на фондовом и облигационном рынках сошло. Индекс гособлигаций RGBI после трехдневного снижения перешел к росту и превысил 113,7 пункта. Краткосрочно шансы на небольшое укрепление нацвалюты преобладают благодаря приближению налогового периода и растущим ценам на нефть, которые в моменте могут спекулятивно поддерживать нацвалюту", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". В то же время факторы рублевого ослабления остаются – это подъем импорта, покупки Минфина в рамках бюджетного правила и физический спрос на валюту, добавил он. "По данным ЦБ РФ, российская валюта ослабилась также к доллару и евро. Утром рубль предпринимал попытку к укреплению, поддержку ему мог оказывать возврат Brent выше психологической отметки в 90 долларов за баррель. Впрочем, удержать эти уровни так и не удалось", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Прогнозы В целом пока курс может продолжить двигаться вблизи 12,55-12,65 рубля за юань, но риски дальнейшего ослабления в случае ухудшения геополитических вводных пока все же "остаются на столе", считает Григорьев. "На этой неделе рынок будет реагировать на важные публикации по инфляции и инфляционным ожиданиям населения, данные могут скорректировать ожидания по ключевой ставке. Краткосрочно ждем курс рубля к доллару на уровне 83–85, к юаню 12,45–12,65 рубля", - делится Смирнов.
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рынок, нефть, "бкс мир инвестиций", минфин
Рынок, Нефть, "БКС Мир инвестиций", Минфин
19:30 18.08.2026 (обновлено: 19:37 18.08.2026)
 
Рубль незначительно усилился к юаню

Курс юаня незначительно укрепился к юаню на приближении налогового периода

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Рубль незначительно усилился к юаню благодаря приближению налогового периода и возврату цены на нефть выше 90 долларов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 2 копейки и составил 12,59 рубля.
Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.08 мск дорожает на 0,65%, до 91,46 доллара за баррель.
Юань снизился на 0,17%. Курс китайской валюты во вторник двигался в диапазоне 12,56 – 12,67 рубля.
"Давление на нацвалюту со стороны продаж на фондовом и облигационном рынках сошло. Индекс гособлигаций RGBI после трехдневного снижения перешел к росту и превысил 113,7 пункта. Краткосрочно шансы на небольшое укрепление нацвалюты преобладают благодаря приближению налогового периода и растущим ценам на нефть, которые в моменте могут спекулятивно поддерживать нацвалюту", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
В то же время факторы рублевого ослабления остаются – это подъем импорта, покупки Минфина в рамках бюджетного правила и физический спрос на валюту, добавил он.
"По данным ЦБ РФ, российская валюта ослабилась также к доллару и евро. Утром рубль предпринимал попытку к укреплению, поддержку ему мог оказывать возврат Brent выше психологической отметки в 90 долларов за баррель. Впрочем, удержать эти уровни так и не удалось", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Прогнозы

В целом пока курс может продолжить двигаться вблизи 12,55-12,65 рубля за юань, но риски дальнейшего ослабления в случае ухудшения геополитических вводных пока все же "остаются на столе", считает Григорьев.
"На этой неделе рынок будет реагировать на важные публикации по инфляции и инфляционным ожиданиям населения, данные могут скорректировать ожидания по ключевой ставке. Краткосрочно ждем курс рубля к доллару на уровне 83–85, к юаню 12,45–12,65 рубля", - делится Смирнов.
 
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