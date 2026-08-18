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Проезд по биометрии в поездах РЖД внедрят в течение трех лет

Проезд по биометрии в поездах РЖД внедрят в течение трех лет - 18.08.2026, ПРАЙМ

Проезд по биометрии в поездах РЖД внедрят в течение трех лет

Проезд по биометрии планируется внедрить на всех ключевых маршрутах пассажирских поездов в России в течение трех лет, заявил журналистам заместитель... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T14:56+0300

2026-08-18T14:56+0300

2026-08-18T14:56+0300

бизнес

россия

москва

нижний новгород

иваново

ржд

федеральная пассажирская компания

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 авг - ПРАЙМ. Проезд по биометрии планируется внедрить на всех ключевых маршрутах пассажирских поездов в России в течение трех лет, заявил журналистам заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Евгений Чаркин. "Мы работаем над тем, чтобы масштабировать данный сервис (проезд по биометрии - ред.) на другие направления, на другие рейсы, на рейсы скоростного сообщения и в том числе на рейсы Федеральной пассажирской компании... Мы планируем, что в течение трех лет мы масштабируем на все ключевые маршруты, все ключевые рейсы", - сказал Чарков. С апреля поездки по биометрии доступны по маршрутам Москва – Нижний Новгород, Москва – Иваново и Москва – Кострома. Кроме того, с 18 августа воспользоваться посадкой по биометрии могут пассажиры двух новых маршрутов "Ласточки" из Нижнего Новгорода - в Иваново и в Киров. Чтобы пройти в поезд по биометрии, нужно заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе и предоставить согласие на обработку данных. Подтверждение личности пассажира проводится при посадке в вагон на портативном устройстве проводника. При этом пассажир всегда может выбрать, как именно подтвердить личность – с помощью паспорта или биометрии.

москва

нижний новгород

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