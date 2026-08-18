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Проезд по биометрии в поездах РЖД внедрят в течение трех лет - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Проезд по биометрии в поездах РЖД внедрят в течение трех лет
Проезд по биометрии в поездах РЖД внедрят в течение трех лет - 18.08.2026, ПРАЙМ
Проезд по биометрии в поездах РЖД внедрят в течение трех лет
Проезд по биометрии планируется внедрить на всех ключевых маршрутах пассажирских поездов в России в течение трех лет, заявил журналистам заместитель... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T14:56+0300
2026-08-18T14:56+0300
бизнес
россия
москва
нижний новгород
иваново
ржд
федеральная пассажирская компания
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 авг - ПРАЙМ. Проезд по биометрии планируется внедрить на всех ключевых маршрутах пассажирских поездов в России в течение трех лет, заявил журналистам заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Евгений Чаркин. "Мы работаем над тем, чтобы масштабировать данный сервис (проезд по биометрии - ред.) на другие направления, на другие рейсы, на рейсы скоростного сообщения и в том числе на рейсы Федеральной пассажирской компании... Мы планируем, что в течение трех лет мы масштабируем на все ключевые маршруты, все ключевые рейсы", - сказал Чарков. С апреля поездки по биометрии доступны по маршрутам Москва – Нижний Новгород, Москва – Иваново и Москва – Кострома. Кроме того, с 18 августа воспользоваться посадкой по биометрии могут пассажиры двух новых маршрутов "Ласточки" из Нижнего Новгорода - в Иваново и в Киров. Чтобы пройти в поезд по биометрии, нужно заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе и предоставить согласие на обработку данных. Подтверждение личности пассажира проводится при посадке в вагон на портативном устройстве проводника. При этом пассажир всегда может выбрать, как именно подтвердить личность – с помощью паспорта или биометрии.
москва
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бизнес, россия, москва, нижний новгород, иваново, ржд, федеральная пассажирская компания
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Иваново, РЖД, Федеральная пассажирская компания
14:56 18.08.2026
 
Проезд по биометрии в поездах РЖД внедрят в течение трех лет

РЖД: проезд по биометрии планируют внедрить на всех ключевых маршрутах в течение трех лет

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанк% Процедура снятия биометрических данных
% Процедура снятия биометрических данных - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 авг - ПРАЙМ. Проезд по биометрии планируется внедрить на всех ключевых маршрутах пассажирских поездов в России в течение трех лет, заявил журналистам заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Евгений Чаркин.
"Мы работаем над тем, чтобы масштабировать данный сервис (проезд по биометрии - ред.) на другие направления, на другие рейсы, на рейсы скоростного сообщения и в том числе на рейсы Федеральной пассажирской компании... Мы планируем, что в течение трех лет мы масштабируем на все ключевые маршруты, все ключевые рейсы", - сказал Чарков.
С апреля поездки по биометрии доступны по маршрутам МоскваНижний Новгород, Москва – Иваново и Москва – Кострома. Кроме того, с 18 августа воспользоваться посадкой по биометрии могут пассажиры двух новых маршрутов "Ласточки" из Нижнего Новгорода - в Иваново и в Киров.
Чтобы пройти в поезд по биометрии, нужно заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе и предоставить согласие на обработку данных.
Подтверждение личности пассажира проводится при посадке в вагон на портативном устройстве проводника. При этом пассажир всегда может выбрать, как именно подтвердить личность – с помощью паспорта или биометрии.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАНИЖНИЙ НОВГОРОДИвановоРЖДФедеральная пассажирская компания
 
 
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