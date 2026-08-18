https://1prime.ru/20260818/rzhd-872471280.html
Проезд по биометрии в поездах РЖД внедрят в течение трех лет
Проезд по биометрии в поездах РЖД внедрят в течение трех лет - 18.08.2026, ПРАЙМ
Проезд по биометрии в поездах РЖД внедрят в течение трех лет
Проезд по биометрии планируется внедрить на всех ключевых маршрутах пассажирских поездов в России в течение трех лет, заявил журналистам заместитель... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T14:56+0300
2026-08-18T14:56+0300
2026-08-18T14:56+0300
бизнес
россия
москва
нижний новгород
иваново
ржд
федеральная пассажирская компания
https://cdnn.1prime.ru/img/82806/17/828061751_0:194:2955:1856_1920x0_80_0_0_cb35d802830f75bedcfb87d1b777c710.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 авг - ПРАЙМ. Проезд по биометрии планируется внедрить на всех ключевых маршрутах пассажирских поездов в России в течение трех лет, заявил журналистам заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Евгений Чаркин. "Мы работаем над тем, чтобы масштабировать данный сервис (проезд по биометрии - ред.) на другие направления, на другие рейсы, на рейсы скоростного сообщения и в том числе на рейсы Федеральной пассажирской компании... Мы планируем, что в течение трех лет мы масштабируем на все ключевые маршруты, все ключевые рейсы", - сказал Чарков. С апреля поездки по биометрии доступны по маршрутам Москва – Нижний Новгород, Москва – Иваново и Москва – Кострома. Кроме того, с 18 августа воспользоваться посадкой по биометрии могут пассажиры двух новых маршрутов "Ласточки" из Нижнего Новгорода - в Иваново и в Киров. Чтобы пройти в поезд по биометрии, нужно заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе и предоставить согласие на обработку данных. Подтверждение личности пассажира проводится при посадке в вагон на портативном устройстве проводника. При этом пассажир всегда может выбрать, как именно подтвердить личность – с помощью паспорта или биометрии.
москва
нижний новгород
иваново
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82806/17/828061751_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_5cafae5c1e4160ad5b1767749f7e23cb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, нижний новгород, иваново, ржд, федеральная пассажирская компания
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Иваново, РЖД, Федеральная пассажирская компания
Проезд по биометрии в поездах РЖД внедрят в течение трех лет
РЖД: проезд по биометрии планируют внедрить на всех ключевых маршрутах в течение трех лет