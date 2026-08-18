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Новый прямой поезд начнет курсировать между Самарой и Новым Уренгоем
Новый прямой поезд начнет курсировать между Самарой и Новым Уренгоем - 18.08.2026, ПРАЙМ
Новый прямой поезд начнет курсировать между Самарой и Новым Уренгоем
Новый прямой поезд впервые начнет курсировать между Самарой и Новым Уренгоем с конца октября 2026 года, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК,... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T13:07+0300
2026-08-18T13:07+0300
2026-08-18T13:07+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Новый прямой поезд впервые начнет курсировать между Самарой и Новым Уренгоем с конца октября 2026 года, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).
"Новый поезд № 144/143 впервые свяжет Самару и Новый Уренгой прямым маршрутом… Первый рейс: из Нового Уренгоя – 27 октября в 22:54 (по местному времени)… из Самары – 30 октября в 13:18", - говорится в сообщении ФПК.
Поезд будет курсировать через день.
В составе поезда – плацкартные и купейные вагоны с кондиционерами, биотуалетами, индивидуальными розетками и многим другим, а также вагон-ресторан.
В ряде вагонов предусмотрено: купе для маломобильного пассажира и его сопровождающего, специальные места для пассажиров с детьми и услуга перевозки животных.
"Для удобства пассажиров в пути следования запланированы остановки в Уфе, Златоусте, Миассе, Челябинске, Каменске-Уральском, Тюмени, Сургуте, Ноябрьске и других городах и населенных пунктах", - уточняет ФПК.
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бизнес, новый уренгой, самара, уфа, федеральная пассажирская компания, фпк, ржд
Бизнес, Новый Уренгой, САМАРА, Уфа, Федеральная пассажирская компания, ФПК, РЖД
Новый прямой поезд начнет курсировать между Самарой и Новым Уренгоем
Новый прямой поезд начнет курсировать между Самарой и Новым Уренгоем с конца октября
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Новый прямой поезд впервые начнет курсировать между Самарой и Новым Уренгоем с конца октября 2026 года, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).
"Новый поезд № 144/143 впервые свяжет Самару и Новый Уренгой прямым маршрутом… Первый рейс: из Нового Уренгоя – 27 октября в 22:54 (по местному времени)… из Самары – 30 октября в 13:18", - говорится в сообщении ФПК.
Поезд будет курсировать через день.
В составе поезда – плацкартные и купейные вагоны с кондиционерами, биотуалетами, индивидуальными розетками и многим другим, а также вагон-ресторан.
В ряде вагонов предусмотрено: купе для маломобильного пассажира и его сопровождающего, специальные места для пассажиров с детьми и услуга перевозки животных.
"Для удобства пассажиров в пути следования запланированы остановки в Уфе, Златоусте, Миассе, Челябинске, Каменске-Уральском, Тюмени, Сургуте, Ноябрьске и других городах и населенных пунктах", - уточняет ФПК.