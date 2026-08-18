https://1prime.ru/20260818/sirija-872487601.html

В Сирии произошел взрыв на экспортном газопроводе

В Сирии произошел взрыв на экспортном газопроводе - 18.08.2026, ПРАЙМ

В Сирии произошел взрыв на экспортном газопроводе

Диверсия привела к взрыву на экспортном газопроводе, идущем от газоперерабатывающего завода Аль-Джабса в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, говорится | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T23:47+0300

2026-08-18T23:47+0300

2026-08-18T23:47+0300

нефть

газ

сирия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872487601.jpg?1787086047

БЕЙРУТ, 18 авг — ПРАЙМ. Диверсия привела к взрыву на экспортном газопроводе, идущем от газоперерабатывающего завода Аль-Джабса в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, говорится в заявлении Сирийской государственной нефтяной компании. "Обстоятельства происшествия были изучены, место осмотрено сразу после взрыва. Предварительные результаты расследования показали, что взрыв стал результатом преднамеренного диверсионного акта", — говорится в заявлении компании. Согласно заявлению, взрыв произошел около 4.00 (совпадает с мск) во вторник на линии экспорта газа от завода Аль-Джабса, после чего подача газа по трубопроводу была прекращена. Сотрудники компании изолировали скважины, перекрыли предохранительные клапаны и полностью обезопасили место происшествия. Пострадавших среди работников нет. В компании отметили, что специалисты прибыли к месту аварии сразу после происшествия. Для проведения восстановительных работ была доставлена необходимая техника, ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме. Сирийская нефтяная компания совместно с компетентными органами продолжает расследование обстоятельств диверсии и поиск причастных к ней лиц. Кроме того, компания приступила к дополнительным мерам по усилению защиты нефтяных и газовых объектов, а также принадлежащих ей транспортных трубопроводов.

сирия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, газ, сирия