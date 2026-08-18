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В Сирии произошел взрыв на экспортном газопроводе - 18.08.2026, ПРАЙМ
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В Сирии произошел взрыв на экспортном газопроводе
В Сирии произошел взрыв на экспортном газопроводе - 18.08.2026, ПРАЙМ
В Сирии произошел взрыв на экспортном газопроводе
Диверсия привела к взрыву на экспортном газопроводе, идущем от газоперерабатывающего завода Аль-Джабса в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, говорится | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T23:47+0300
2026-08-18T23:47+0300
нефть
газ
сирия
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БЕЙРУТ, 18 авг — ПРАЙМ. Диверсия привела к взрыву на экспортном газопроводе, идущем от газоперерабатывающего завода Аль-Джабса в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, говорится в заявлении Сирийской государственной нефтяной компании. "Обстоятельства происшествия были изучены, место осмотрено сразу после взрыва. Предварительные результаты расследования показали, что взрыв стал результатом преднамеренного диверсионного акта", — говорится в заявлении компании. Согласно заявлению, взрыв произошел около 4.00 (совпадает с мск) во вторник на линии экспорта газа от завода Аль-Джабса, после чего подача газа по трубопроводу была прекращена. Сотрудники компании изолировали скважины, перекрыли предохранительные клапаны и полностью обезопасили место происшествия. Пострадавших среди работников нет. В компании отметили, что специалисты прибыли к месту аварии сразу после происшествия. Для проведения восстановительных работ была доставлена необходимая техника, ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме. Сирийская нефтяная компания совместно с компетентными органами продолжает расследование обстоятельств диверсии и поиск причастных к ней лиц. Кроме того, компания приступила к дополнительным мерам по усилению защиты нефтяных и газовых объектов, а также принадлежащих ей транспортных трубопроводов.
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нефть, газ, сирия
Нефть, Газ, СИРИЯ
23:47 18.08.2026
 
В Сирии произошел взрыв на экспортном газопроводе

Сирийская нефтяная компания: диверсия привела к взрыву на экспортном газопроводе

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БЕЙРУТ, 18 авг — ПРАЙМ. Диверсия привела к взрыву на экспортном газопроводе, идущем от газоперерабатывающего завода Аль-Джабса в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, говорится в заявлении Сирийской государственной нефтяной компании.
"Обстоятельства происшествия были изучены, место осмотрено сразу после взрыва. Предварительные результаты расследования показали, что взрыв стал результатом преднамеренного диверсионного акта", — говорится в заявлении компании.
Согласно заявлению, взрыв произошел около 4.00 (совпадает с мск) во вторник на линии экспорта газа от завода Аль-Джабса, после чего подача газа по трубопроводу была прекращена.
Сотрудники компании изолировали скважины, перекрыли предохранительные клапаны и полностью обезопасили место происшествия. Пострадавших среди работников нет.
В компании отметили, что специалисты прибыли к месту аварии сразу после происшествия. Для проведения восстановительных работ была доставлена необходимая техника, ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме.
Сирийская нефтяная компания совместно с компетентными органами продолжает расследование обстоятельств диверсии и поиск причастных к ней лиц. Кроме того, компания приступила к дополнительным мерам по усилению защиты нефтяных и газовых объектов, а также принадлежащих ей транспортных трубопроводов.
 
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