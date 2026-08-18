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СМИ: флот танкеров-газовозов под российским флагом вырос в 1,9 раза - 18.08.2026, ПРАЙМ
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СМИ: флот танкеров-газовозов под российским флагом вырос в 1,9 раза
СМИ: флот танкеров-газовозов под российским флагом вырос в 1,9 раза - 18.08.2026, ПРАЙМ
СМИ: флот танкеров-газовозов под российским флагом вырос в 1,9 раза
Флот танкеров-газовозов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) под российским флагом к августу 2026 года вырос в 1,9 раза по сравнению с аналогичным... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T07:09+0300
2026-08-18T07:09+0300
бизнес
екатеринбург
михаил мишустин
ведомости
иннопром
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Флот танкеров-газовозов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) под российским флагом к августу 2026 года вырос в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 19 судов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на профильные презентации. "Численность флота танкеров-газовозов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) под российским флагом по состоянию на август 2026 года достигла 19 судов, что в 1,9 раза больше показателя августа прошлого года", - пишет газета. По данным издания, в начале 2025 года в российском реестре числился только один газовоз - "Портовый". Как пишут "Ведомости", совокупный дедвейт флота газовозов СПГ под флагом России с января 2025 года к августу текущего года увеличился с 80 тысяч до 1,56 миллиона тонн, то есть в 20 раз. При этом общая грузовместимость выросла с 138 тысяч до 2,9 миллиона кубических метров, то есть в 21 раз. Кроме того, газета со ссылкой на презентацию отмечает, что основной прирост флота обеспечен перерегистрацией в России построенных за рубежом судов и началом серийной сдачи газовозов судостроительным комплексом "Звезда". Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на полях международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге заявил, что в ближайшие годы в эксплуатацию будут введены еще три газовоза ледового класса.
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бизнес, екатеринбург, михаил мишустин, ведомости, иннопром
Бизнес, ЕКАТЕРИНБУРГ, Михаил Мишустин, Ведомости, Иннопром
07:09 18.08.2026
 
СМИ: флот танкеров-газовозов под российским флагом вырос в 1,9 раза

"Ведомости": флот танкеров-газовозов под российским флагом вырос в 1,9 раза

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Флот танкеров-газовозов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) под российским флагом к августу 2026 года вырос в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 19 судов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на профильные презентации.
"Численность флота танкеров-газовозов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) под российским флагом по состоянию на август 2026 года достигла 19 судов, что в 1,9 раза больше показателя августа прошлого года", - пишет газета.
По данным издания, в начале 2025 года в российском реестре числился только один газовоз - "Портовый".
Как пишут "Ведомости", совокупный дедвейт флота газовозов СПГ под флагом России с января 2025 года к августу текущего года увеличился с 80 тысяч до 1,56 миллиона тонн, то есть в 20 раз. При этом общая грузовместимость выросла с 138 тысяч до 2,9 миллиона кубических метров, то есть в 21 раз.
Кроме того, газета со ссылкой на презентацию отмечает, что основной прирост флота обеспечен перерегистрацией в России построенных за рубежом судов и началом серийной сдачи газовозов судостроительным комплексом "Звезда".
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на полях международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге заявил, что в ближайшие годы в эксплуатацию будут введены еще три газовоза ледового класса.
 
БизнесЕКАТЕРИНБУРГМихаил МишустинВедомостиИннопром
 
 
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