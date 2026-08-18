https://1prime.ru/20260818/smi-872448746.html

СМИ: флот танкеров-газовозов под российским флагом вырос в 1,9 раза

СМИ: флот танкеров-газовозов под российским флагом вырос в 1,9 раза - 18.08.2026, ПРАЙМ

СМИ: флот танкеров-газовозов под российским флагом вырос в 1,9 раза

Флот танкеров-газовозов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) под российским флагом к августу 2026 года вырос в 1,9 раза по сравнению с аналогичным... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T07:09+0300

2026-08-18T07:09+0300

2026-08-18T07:09+0300

бизнес

екатеринбург

михаил мишустин

ведомости

иннопром

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872448746.jpg?1787026161

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Флот танкеров-газовозов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) под российским флагом к августу 2026 года вырос в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 19 судов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на профильные презентации. "Численность флота танкеров-газовозов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) под российским флагом по состоянию на август 2026 года достигла 19 судов, что в 1,9 раза больше показателя августа прошлого года", - пишет газета. По данным издания, в начале 2025 года в российском реестре числился только один газовоз - "Портовый". Как пишут "Ведомости", совокупный дедвейт флота газовозов СПГ под флагом России с января 2025 года к августу текущего года увеличился с 80 тысяч до 1,56 миллиона тонн, то есть в 20 раз. При этом общая грузовместимость выросла с 138 тысяч до 2,9 миллиона кубических метров, то есть в 21 раз. Кроме того, газета со ссылкой на презентацию отмечает, что основной прирост флота обеспечен перерегистрацией в России построенных за рубежом судов и началом серийной сдачи газовозов судостроительным комплексом "Звезда". Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на полях международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге заявил, что в ближайшие годы в эксплуатацию будут введены еще три газовоза ледового класса.

екатеринбург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, екатеринбург, михаил мишустин, ведомости, иннопром