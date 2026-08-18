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В США рассказали о экспорте нефти из Венесуэлы в США - 18.08.2026, ПРАЙМ
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В США рассказали о экспорте нефти из Венесуэлы в США
В США рассказали о экспорте нефти из Венесуэлы в США - 18.08.2026, ПРАЙМ
В США рассказали о экспорте нефти из Венесуэлы в США
Более 500 тысяч баррелей нефти в сутки, или около половины добычи Венесуэлы, в последние месяцы экспортируется в США, заявил заместитель министра энергетики США | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T23:14+0300
2026-08-18T23:14+0300
нефть
венесуэла
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 18 авг — ПРАЙМ. Более 500 тысяч баррелей нефти в сутки, или около половины добычи Венесуэлы, в последние месяцы экспортируется в США, заявил заместитель министра энергетики США Кайл Хауствайт. "За последние пару месяцев мы видим, что более 500 тысяч баррелей, примерно половина добываемой в Венесуэле нефти, поступает в США", — сказал Хауствайт на мероприятии в Хьюстоне. По словам замминистра энергетики США, в настоящее время Венесуэла добывает около 1,25 миллиона баррелей нефти в сутки. Хауствайт также отметил прогресс в боливарианской республике и добавил, что соблюдение контрактных обязательств будет обеспечено. В августе президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты с учетом Венесуэлы стали обладателями 60% мировых запасов нефти и газа, представив ресурсы Каракаса как часть американского энергетического потенциала. Трамп также опубликовал в своей социальной сети Truth Social изображение, на котором Венесуэла была представлена в виде 51-го штата США. Публикация появилась на фоне его заявлений о роли Венесуэлы в энергетических ресурсах и стала очередным намеком на возможное усиление американского влияния на страну.
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нефть, венесуэла, сша, дональд трамп
Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, США, Дональд Трамп
23:14 18.08.2026
 
В США рассказали о экспорте нефти из Венесуэлы в США

Замминистра энергетики США Хауствайт: половина добычи нефти Венесуэлы поступает в США

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ВАШИНГТОН, 18 авг — ПРАЙМ. Более 500 тысяч баррелей нефти в сутки, или около половины добычи Венесуэлы, в последние месяцы экспортируется в США, заявил заместитель министра энергетики США Кайл Хауствайт.
"За последние пару месяцев мы видим, что более 500 тысяч баррелей, примерно половина добываемой в Венесуэле нефти, поступает в США", — сказал Хауствайт на мероприятии в Хьюстоне.
По словам замминистра энергетики США, в настоящее время Венесуэла добывает около 1,25 миллиона баррелей нефти в сутки.
Хауствайт также отметил прогресс в боливарианской республике и добавил, что соблюдение контрактных обязательств будет обеспечено.
В августе президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты с учетом Венесуэлы стали обладателями 60% мировых запасов нефти и газа, представив ресурсы Каракаса как часть американского энергетического потенциала.
Трамп также опубликовал в своей социальной сети Truth Social изображение, на котором Венесуэла была представлена в виде 51-го штата США. Публикация появилась на фоне его заявлений о роли Венесуэлы в энергетических ресурсах и стала очередным намеком на возможное усиление американского влияния на страну.
 
НефтьВЕНЕСУЭЛАСШАДональд Трамп
 
 
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