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Страны ЕАЭС могут закупать нефтепродукты без пошлин в третьих странах

Страны ЕАЭС могут закупать нефтепродукты без пошлин в третьих странах - 18.08.2026, ПРАЙМ

Страны ЕАЭС могут закупать нефтепродукты без пошлин в третьих странах

Страны ЕАЭС могут закупать нефтепродукты без пошлин в третьих странах, но традиционные поставки из России остаются более выгодными, заявил вице-премьер РФ... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T19:55+0300

2026-08-18T19:55+0300

2026-08-18T19:55+0300

россия

алексей оверчук

еаэс

евразийская экономическая комиссия

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Страны ЕАЭС могут закупать нефтепродукты без пошлин в третьих странах, но традиционные поставки из России остаются более выгодными, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Оверчук во вторник сообщил, что ситуация с топливом в России оказывает определенное влияние на страны ЕАЭС. "Вы знаете, эта ситуация действительно существует. И в рамках Евразийского экономического союза мы пошли на отмену таможенных пошлин, мы обнулили таможенную пошлину на ввоз топлива. И сегодня страны имеют возможность беспошлинно закупать нефтепродукты не только в России, но и в других странах", - сказал Оверчук журналистам, комментируя влияние ситуации на российском топливном рынке на страны ЕАЭС. "Хотя, конечно же, поставки из России традиционные, более выгодные", - добавил он Ранее совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлил нулевые ставки ввозных таможенных пошлин на топливо до 30 июня 2027 года.

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россия, алексей оверчук, еаэс, евразийская экономическая комиссия