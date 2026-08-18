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Страны ЕАЭС могут закупать нефтепродукты без пошлин в третьих странах - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Страны ЕАЭС могут закупать нефтепродукты без пошлин в третьих странах
Страны ЕАЭС могут закупать нефтепродукты без пошлин в третьих странах - 18.08.2026, ПРАЙМ
Страны ЕАЭС могут закупать нефтепродукты без пошлин в третьих странах
Страны ЕАЭС могут закупать нефтепродукты без пошлин в третьих странах, но традиционные поставки из России остаются более выгодными, заявил вице-премьер РФ... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T19:55+0300
2026-08-18T19:55+0300
россия
алексей оверчук
еаэс
евразийская экономическая комиссия
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Страны ЕАЭС могут закупать нефтепродукты без пошлин в третьих странах, но традиционные поставки из России остаются более выгодными, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Оверчук во вторник сообщил, что ситуация с топливом в России оказывает определенное влияние на страны ЕАЭС. "Вы знаете, эта ситуация действительно существует. И в рамках Евразийского экономического союза мы пошли на отмену таможенных пошлин, мы обнулили таможенную пошлину на ввоз топлива. И сегодня страны имеют возможность беспошлинно закупать нефтепродукты не только в России, но и в других странах", - сказал Оверчук журналистам, комментируя влияние ситуации на российском топливном рынке на страны ЕАЭС. "Хотя, конечно же, поставки из России традиционные, более выгодные", - добавил он Ранее совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлил нулевые ставки ввозных таможенных пошлин на топливо до 30 июня 2027 года.
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россия, алексей оверчук, еаэс, евразийская экономическая комиссия
РОССИЯ, Алексей Оверчук, ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия
19:55 18.08.2026
 
Страны ЕАЭС могут закупать нефтепродукты без пошлин в третьих странах

Оверчук: страны ЕАЭС могут закупать нефтепродукты без пошлин в третьих странах

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Страны ЕАЭС могут закупать нефтепродукты без пошлин в третьих странах, но традиционные поставки из России остаются более выгодными, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Оверчук во вторник сообщил, что ситуация с топливом в России оказывает определенное влияние на страны ЕАЭС.
"Вы знаете, эта ситуация действительно существует. И в рамках Евразийского экономического союза мы пошли на отмену таможенных пошлин, мы обнулили таможенную пошлину на ввоз топлива. И сегодня страны имеют возможность беспошлинно закупать нефтепродукты не только в России, но и в других странах", - сказал Оверчук журналистам, комментируя влияние ситуации на российском топливном рынке на страны ЕАЭС.
"Хотя, конечно же, поставки из России традиционные, более выгодные", - добавил он
Ранее совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлил нулевые ставки ввозных таможенных пошлин на топливо до 30 июня 2027 года.
 
РОССИЯАлексей ОверчукЕАЭСЕвразийская экономическая комиссия
 
 
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