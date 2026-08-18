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Суд 27 октября рассмотрит жалобу экс-жены Потанина

Суд 27 октября рассмотрит жалобу экс-жены Потанина - 18.08.2026, ПРАЙМ

Суд 27 октября рассмотрит жалобу экс-жены Потанина

Арбитражный суд Московского округа назначил на 27 октября рассмотрение кассационной жалобы бывшей жены президента "Норильского никеля" Владимира Потанина,... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T15:56+0300

2026-08-18T15:56+0300

2026-08-18T15:56+0300

лондон

москва

великобритания

владимир потанин

гмк норильский никель

верховный суд

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МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа назначил на 27 октября рассмотрение кассационной жалобы бывшей жены президента "Норильского никеля" Владимира Потанина, претендующей на его активы, на определение арбитражного суда Москвы, которым ей запретили продолжать судебное разбирательство с ним в Высоком суде Лондона и других иностранных судах. Как указано в материалах, имеющихся у РИА Новости, жалоба поступила в окружной суд еще в июне, но оставлялась без движения, теперь суд принял ее к рассмотрению. Обжалуемый судебный акт суд первой инстанции вынес в мае, полностью удовлетворив заявление Потанина, сообщили тогда РИА Новости в пресс-службе суда. Потанин в феврале обратился в московский суд с заявлением о запрете Потаниной "инициировать и продолжать разбирательства в государственных судах и арбитражах, находящихся за пределами РФ". Непосредственно со стадии предварительных слушаний процесс проходит за закрытыми дверями. Источник, знакомый с ситуацией, ранее рассказал РИА Новости, что, по мнению Потанина, разбирательство в английском суде может привести по сути к пересмотру вынесенного еще в 2018 году и вступившего в законную силу окончательного решения Верховного суда РФ по вопросу о разделе имущества между бывшими супругами. По словам источника, "кроме того, согласно установленной процедуре, для обоснований претензий Потаниной на имущество и активы бизнесмена лондонский суд может потребовать от ответчика раскрыть чувствительную информацию и сведения для ограниченного доступа, касающиеся деятельности подконтрольных ему предприятий, включая "Норильский никель". По мнению собеседника агентства, результатом этого может стать введение новых международных санкций против компании, ее партнеров и контрагентов, что нанесет ущерб десяткам тысяч работников и держателей акций "Норильского никеля" и создаст угрозу безопасности и публичным интересам России. Судебная тяжба между бывшими супругами идет с 2014 года. В ходе нескольких судебных процессов в России Потанина добилась раздела совместного имущества и, кроме того, получила компенсацию в размере более 2,5 миллиарда рублей. Позже она покинула Россию и продолжила разбирательства в иностранных судах. По словам источника РИА Новости, в 2019 году Высокий суд Лондона отклонил ее иск к Потанину (уже на 6,3 миллиарда долларов) из-за "недостаточных связей с Великобританией" и охарактеризовал это как "бракоразводный туризм". Однако после начала СВО и введения санкций против РФ суд в Лондоне пересмотрел свое решение, на этот раз сочтя ее связи с Великобританией достаточными (к тому моменту Потанина уже получила британское гражданство) и указав, что бывшая супруга бизнесмена "разорвала связи с Россией", рассказал собеседник агентства. Английский суд, как стало известно в апреле, приступит к рассмотрению иска Потаниной в ноябре.

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