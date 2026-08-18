Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Таджикистан и Иран обсудили возможность поставок нефтепродуктов - 18.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260818/tadzhikistan-872473346.html
Таджикистан и Иран обсудили возможность поставок нефтепродуктов
Таджикистан и Иран обсудили возможность поставок нефтепродуктов - 18.08.2026, ПРАЙМ
Таджикистан и Иран обсудили возможность поставок нефтепродуктов
Министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим и министр дорог и градостроительства Ирана Фарзона Содик обсудили возможность поставок нефтепродуктов из Ирана,... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T15:53+0300
2026-08-18T15:53+0300
нефть
мировая экономика
иран
таджикистан
тегеран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872473346.jpg?1787057627
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим и министр дорог и градостроительства Ирана Фарзона Содик обсудили возможность поставок нефтепродуктов из Ирана, сообщает пресс-служба таджикского минтранса. Встреча состоялась в Тегеране в рамках рабочего визита Иброхима. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере транспорта, грузоперевозок и логистики. Особое внимание было уделено организации поставок нефтепродуктов и сырой нефти из Ирана в Таджикистан. "Геополитическая ситуация в мире привела к сокращению импорта горючего в Республику Таджикистан. Более 80% горючего ранее поступало в Таджикистан из России. Планируется импорт горючих материалов из других стран, в том числе из Исламской Республики Иран", — отметил Иброхим. По словам министра, общий объем запрошенного у Ирана горючего составляет более 2,5 миллиона тонн. В основном речь идет о 2 миллионах тонн сырой нефти, 300 тысячах тонн дизельного топлива и 150 тысячах тонн бензина. Иран входит в число ключевых торгово-экономических партнеров Таджикистана. По данным таджикской стороны, в 2025 году товарооборот между странами составил 438 миллионов долларов, увеличившись по сравнению с 2024 годом на 28%.
иран
таджикистан
тегеран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, мировая экономика, иран, таджикистан, тегеран
Нефть, Мировая экономика, ИРАН, ТАДЖИКИСТАН, Тегеран
15:53 18.08.2026
 
Таджикистан и Иран обсудили возможность поставок нефтепродуктов

Таджикистан и Иран обсудили возможность поставок нефтепродуктов из Ирана

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим и министр дорог и градостроительства Ирана Фарзона Содик обсудили возможность поставок нефтепродуктов из Ирана, сообщает пресс-служба таджикского минтранса.
Встреча состоялась в Тегеране в рамках рабочего визита Иброхима. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере транспорта, грузоперевозок и логистики. Особое внимание было уделено организации поставок нефтепродуктов и сырой нефти из Ирана в Таджикистан.
"Геополитическая ситуация в мире привела к сокращению импорта горючего в Республику Таджикистан. Более 80% горючего ранее поступало в Таджикистан из России. Планируется импорт горючих материалов из других стран, в том числе из Исламской Республики Иран", — отметил Иброхим.
По словам министра, общий объем запрошенного у Ирана горючего составляет более 2,5 миллиона тонн. В основном речь идет о 2 миллионах тонн сырой нефти, 300 тысячах тонн дизельного топлива и 150 тысячах тонн бензина.
Иран входит в число ключевых торгово-экономических партнеров Таджикистана. По данным таджикской стороны, в 2025 году товарооборот между странами составил 438 миллионов долларов, увеличившись по сравнению с 2024 годом на 28%.
 
НефтьМировая экономикаИРАНТАДЖИКИСТАНТегеран
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала