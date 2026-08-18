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Таджикистан и Иран обсудили возможность поставок нефтепродуктов
Таджикистан и Иран обсудили возможность поставок нефтепродуктов - 18.08.2026, ПРАЙМ
Таджикистан и Иран обсудили возможность поставок нефтепродуктов
Министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим и министр дорог и градостроительства Ирана Фарзона Содик обсудили возможность поставок нефтепродуктов из Ирана,... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T15:53+0300
2026-08-18T15:53+0300
2026-08-18T15:53+0300
нефть
мировая экономика
иран
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим и министр дорог и градостроительства Ирана Фарзона Содик обсудили возможность поставок нефтепродуктов из Ирана, сообщает пресс-служба таджикского минтранса.
Встреча состоялась в Тегеране в рамках рабочего визита Иброхима. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере транспорта, грузоперевозок и логистики. Особое внимание было уделено организации поставок нефтепродуктов и сырой нефти из Ирана в Таджикистан.
"Геополитическая ситуация в мире привела к сокращению импорта горючего в Республику Таджикистан. Более 80% горючего ранее поступало в Таджикистан из России. Планируется импорт горючих материалов из других стран, в том числе из Исламской Республики Иран", — отметил Иброхим.
По словам министра, общий объем запрошенного у Ирана горючего составляет более 2,5 миллиона тонн. В основном речь идет о 2 миллионах тонн сырой нефти, 300 тысячах тонн дизельного топлива и 150 тысячах тонн бензина.
Иран входит в число ключевых торгово-экономических партнеров Таджикистана. По данным таджикской стороны, в 2025 году товарооборот между странами составил 438 миллионов долларов, увеличившись по сравнению с 2024 годом на 28%.
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нефть, мировая экономика, иран, таджикистан, тегеран
Нефть, Мировая экономика, ИРАН, ТАДЖИКИСТАН, Тегеран
Таджикистан и Иран обсудили возможность поставок нефтепродуктов
Таджикистан и Иран обсудили возможность поставок нефтепродуктов из Ирана
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим и министр дорог и градостроительства Ирана Фарзона Содик обсудили возможность поставок нефтепродуктов из Ирана, сообщает пресс-служба таджикского минтранса.
Встреча состоялась в Тегеране в рамках рабочего визита Иброхима. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере транспорта, грузоперевозок и логистики. Особое внимание было уделено организации поставок нефтепродуктов и сырой нефти из Ирана в Таджикистан.
"Геополитическая ситуация в мире привела к сокращению импорта горючего в Республику Таджикистан. Более 80% горючего ранее поступало в Таджикистан из России. Планируется импорт горючих материалов из других стран, в том числе из Исламской Республики Иран", — отметил Иброхим.
По словам министра, общий объем запрошенного у Ирана горючего составляет более 2,5 миллиона тонн. В основном речь идет о 2 миллионах тонн сырой нефти, 300 тысячах тонн дизельного топлива и 150 тысячах тонн бензина.
Иран входит в число ключевых торгово-экономических партнеров Таджикистана. По данным таджикской стороны, в 2025 году товарооборот между странами составил 438 миллионов долларов, увеличившись по сравнению с 2024 годом на 28%.