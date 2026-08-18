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Торговля с Россией превысила 87% внешнеторгового оборота Казахстана с ЕАЭС
Торговля с Россией превысила 87% внешнеторгового оборота Казахстана с ЕАЭС - 18.08.2026, ПРАЙМ
Торговля с Россией превысила 87% внешнеторгового оборота Казахстана с ЕАЭС
Торговля с Россией в январе-июне текущего года превысила 87% внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС, сообщает Бюро национальной статистики... | 18.08.2026, ПРАЙМ
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АСТАНА, 18 авг - ПРАЙМ. Торговля с Россией в январе-июне текущего года превысила 87% внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС, сообщает Бюро национальной статистики республики. По данным бюро, в январе-июне товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил 15,17 миллиарда долларов, что в номинальном выражении на 8,7% превышает показатель аналогичного прошлогоднего периода. "В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС большую долю занимает Российская Федерация - 87,2%, далее следуют Кыргызская Республика – 8,4%, Республика Беларусь – 4,1% и Республика Армения - 0,3%", - говорится в сообщении. Основными странами-партнерами Казахстана в экспорте среди всех стран стали Китай с долей 18,6%, Италия (17,3%), Россия (8,6%), Турция (8%), Нидерланды (6,4%), Франция (5,7%), добавили в бюро. Там отметили, что в импорте республики Россия как основной партнер занимает первой место с долей в 30,9%, далее следуют Китай (29,1%), Германия (4,8%), США (4,2%), Республика Корея (2,5%), Турция (2,2%). Согласно статистике за январь-июнь, основной удельный вес товаров в экспорте Казахстана приходится на нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов (46,5%), рафинированную медь и необработанные медные сплавы (7,1%), руды и медные концентраты (5,1%), химические радиоактивные элементы и радиоактивные изотопы (3,7%), ферросплавы (2,7%). В импорте республики наибольший удельный вес приходится на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства (3,2%), телефонные аппараты (2,7%), лекарственные средства (2,5%), нефтяные газы и прочие газообразные углеводороды (2,5%), электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи (2,3%).
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РОССИЯ, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, КИТАЙ, ТУРЦИЯ, ЕАЭС
Торговля с Россией превысила 87% внешнеторгового оборота Казахстана с ЕАЭС
Торговля с Россией превысила 87% внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС
АСТАНА, 18 авг - ПРАЙМ. Торговля с Россией в январе-июне текущего года превысила 87% внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС, сообщает Бюро национальной статистики республики.
По данным бюро, в январе-июне товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил 15,17 миллиарда долларов, что в номинальном выражении на 8,7% превышает показатель аналогичного прошлогоднего периода.
"В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС большую долю занимает Российская Федерация - 87,2%, далее следуют Кыргызская Республика – 8,4%, Республика Беларусь – 4,1% и Республика Армения - 0,3%", - говорится в сообщении.
Основными странами-партнерами Казахстана в экспорте среди всех стран стали Китай с долей 18,6%, Италия (17,3%), Россия (8,6%), Турция (8%), Нидерланды (6,4%), Франция (5,7%), добавили в бюро.
Там отметили, что в импорте республики Россия как основной партнер занимает первой место с долей в 30,9%, далее следуют Китай (29,1%), Германия (4,8%), США (4,2%), Республика Корея (2,5%), Турция (2,2%).
Согласно статистике за январь-июнь, основной удельный вес товаров в экспорте Казахстана приходится на нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов (46,5%), рафинированную медь и необработанные медные сплавы (7,1%), руды и медные концентраты (5,1%), химические радиоактивные элементы и радиоактивные изотопы (3,7%), ферросплавы (2,7%).
В импорте республики наибольший удельный вес приходится на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства (3,2%), телефонные аппараты (2,7%), лекарственные средства (2,5%), нефтяные газы и прочие газообразные углеводороды (2,5%), электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи (2,3%).