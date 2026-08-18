Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Торговля с Россией превысила 87% внешнеторгового оборота Казахстана с ЕАЭС - 18.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260818/torgovlja-872454271.html
Торговля с Россией превысила 87% внешнеторгового оборота Казахстана с ЕАЭС
Торговля с Россией превысила 87% внешнеторгового оборота Казахстана с ЕАЭС - 18.08.2026, ПРАЙМ
Торговля с Россией превысила 87% внешнеторгового оборота Казахстана с ЕАЭС
Торговля с Россией в январе-июне текущего года превысила 87% внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС, сообщает Бюро национальной статистики... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T10:07+0300
2026-08-18T10:16+0300
россия
мировая экономика
казахстан
китай
турция
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872454271.jpg?1787037392
АСТАНА, 18 авг - ПРАЙМ. Торговля с Россией в январе-июне текущего года превысила 87% внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС, сообщает Бюро национальной статистики республики. По данным бюро, в январе-июне товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил 15,17 миллиарда долларов, что в номинальном выражении на 8,7% превышает показатель аналогичного прошлогоднего периода. "В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС большую долю занимает Российская Федерация - 87,2%, далее следуют Кыргызская Республика – 8,4%, Республика Беларусь – 4,1% и Республика Армения - 0,3%", - говорится в сообщении. Основными странами-партнерами Казахстана в экспорте среди всех стран стали Китай с долей 18,6%, Италия (17,3%), Россия (8,6%), Турция (8%), Нидерланды (6,4%), Франция (5,7%), добавили в бюро. Там отметили, что в импорте республики Россия как основной партнер занимает первой место с долей в 30,9%, далее следуют Китай (29,1%), Германия (4,8%), США (4,2%), Республика Корея (2,5%), Турция (2,2%). Согласно статистике за январь-июнь, основной удельный вес товаров в экспорте Казахстана приходится на нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов (46,5%), рафинированную медь и необработанные медные сплавы (7,1%), руды и медные концентраты (5,1%), химические радиоактивные элементы и радиоактивные изотопы (3,7%), ферросплавы (2,7%). В импорте республики наибольший удельный вес приходится на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства (3,2%), телефонные аппараты (2,7%), лекарственные средства (2,5%), нефтяные газы и прочие газообразные углеводороды (2,5%), электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи (2,3%).
казахстан
китай
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, казахстан, китай, турция, еаэс
РОССИЯ, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, КИТАЙ, ТУРЦИЯ, ЕАЭС
10:07 18.08.2026 (обновлено: 10:16 18.08.2026)
 
Торговля с Россией превысила 87% внешнеторгового оборота Казахстана с ЕАЭС

Торговля с Россией превысила 87% внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
АСТАНА, 18 авг - ПРАЙМ. Торговля с Россией в январе-июне текущего года превысила 87% внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС, сообщает Бюро национальной статистики республики.
По данным бюро, в январе-июне товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил 15,17 миллиарда долларов, что в номинальном выражении на 8,7% превышает показатель аналогичного прошлогоднего периода.
"В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС большую долю занимает Российская Федерация - 87,2%, далее следуют Кыргызская Республика – 8,4%, Республика Беларусь – 4,1% и Республика Армения - 0,3%", - говорится в сообщении.
Основными странами-партнерами Казахстана в экспорте среди всех стран стали Китай с долей 18,6%, Италия (17,3%), Россия (8,6%), Турция (8%), Нидерланды (6,4%), Франция (5,7%), добавили в бюро.
Там отметили, что в импорте республики Россия как основной партнер занимает первой место с долей в 30,9%, далее следуют Китай (29,1%), Германия (4,8%), США (4,2%), Республика Корея (2,5%), Турция (2,2%).
Согласно статистике за январь-июнь, основной удельный вес товаров в экспорте Казахстана приходится на нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов (46,5%), рафинированную медь и необработанные медные сплавы (7,1%), руды и медные концентраты (5,1%), химические радиоактивные элементы и радиоактивные изотопы (3,7%), ферросплавы (2,7%).
В импорте республики наибольший удельный вес приходится на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства (3,2%), телефонные аппараты (2,7%), лекарственные средства (2,5%), нефтяные газы и прочие газообразные углеводороды (2,5%), электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи (2,3%).
 
РОССИЯМировая экономикаКАЗАХСТАНКИТАЙТУРЦИЯЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала