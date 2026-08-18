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Трамп заявил, что США не планируют никаких переговоров с Ираном

Трамп заявил, что США не планируют никаких переговоров с Ираном - 18.08.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил, что США не планируют никаких переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не ведут и не планируют никаких переговоров с Ираном на фоне продолжающейся морской блокады Ормузского | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T17:04+0300

2026-08-18T17:04+0300

2026-08-18T17:04+0300

нефть

мировая экономика

иран

сша

ормузский пролив

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 18 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не ведут и не планируют никаких переговоров с Ираном на фоне продолжающейся морской блокады Ормузского пролива. "Никаких переговоров или контактов с Исламской Республикой Иран не ведется и не запланировано", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Ранее Трамп заявлял, что США не намерены продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Ираном, срок которого истек в понедельник.

иран

сша

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нефть, мировая экономика, иран, сша, ормузский пролив, дональд трамп