https://1prime.ru/20260818/turisty-872459810.html

Российские туристы научились заранее находить выгодные туры в Турцию

Российские туристы научились заранее находить выгодные туры в Турцию - 18.08.2026, ПРАЙМ

Российские туристы научились заранее находить выгодные туры в Турцию

Российские туристы научились заранее находить выгодные варианты отдыха в Турции, из-за чего традиционные "горящие" туры постепенно теряют привлекательность,... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T11:54+0300

2026-08-18T11:54+0300

2026-08-18T11:54+0300

туризм

бизнес

россия

турция

анталья

атор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872459810.jpg?1787043262

АНКАРА, 18 авг - ПРАЙМ. Российские туристы научились заранее находить выгодные варианты отдыха в Турции, из-за чего традиционные "горящие" туры постепенно теряют привлекательность, сообщил РИА Новости турагент в Анталье Доган Гюнеш. Горящие туры в Турцию исчезли как класс: чем раньше туристы бронируют отдых, тем дешевле он обходится, сообщили в понедельник в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Российские туристы знают все секреты, позволяющие организовать приемлемый по цене отдых в Турции, поэтому горящие туры потеряли свою актуальность", - заявил Гюнеш на просьбу РИА Новости прокомментировать заявление АТОР. По словам турагента, российские путешественники все чаще заранее изучают предложения и сравнивают цены, что позволяет им самостоятельно находить подходящие варианты по стоимости. "Понятие "горящих туров" при этом все чаще используется в качестве маркетингового инструмента для привлечения внимания клиентов. Мы предупреждаем, что предложения с подозрительно низкими ценами могут использоваться мошенниками для обмана туристов", - сказал турагент. Как ранее отмечал вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян, советы "бронировать тур ближе к вылету" становятся для туристов самыми дорогими: цены в реальности выше, чем при раннем бронировании, а туры в отдельные объекты не купить - заканчиваются блочные номера и билеты.

турция

анталья

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, турция, анталья, атор