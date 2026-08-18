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Российские туристы научились заранее находить выгодные туры в Турцию
Российские туристы научились заранее находить выгодные туры в Турцию - 18.08.2026, ПРАЙМ
Российские туристы научились заранее находить выгодные туры в Турцию
Российские туристы научились заранее находить выгодные варианты отдыха в Турции, из-за чего традиционные "горящие" туры постепенно теряют привлекательность,... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T11:54+0300
2026-08-18T11:54+0300
2026-08-18T11:54+0300
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АНКАРА, 18 авг - ПРАЙМ. Российские туристы научились заранее находить выгодные варианты отдыха в Турции, из-за чего традиционные "горящие" туры постепенно теряют привлекательность, сообщил РИА Новости турагент в Анталье Доган Гюнеш.
Горящие туры в Турцию исчезли как класс: чем раньше туристы бронируют отдых, тем дешевле он обходится, сообщили в понедельник в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Российские туристы знают все секреты, позволяющие организовать приемлемый по цене отдых в Турции, поэтому горящие туры потеряли свою актуальность", - заявил Гюнеш на просьбу РИА Новости прокомментировать заявление АТОР.
По словам турагента, российские путешественники все чаще заранее изучают предложения и сравнивают цены, что позволяет им самостоятельно находить подходящие варианты по стоимости.
"Понятие "горящих туров" при этом все чаще используется в качестве маркетингового инструмента для привлечения внимания клиентов. Мы предупреждаем, что предложения с подозрительно низкими ценами могут использоваться мошенниками для обмана туристов", - сказал турагент.
Как ранее отмечал вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян, советы "бронировать тур ближе к вылету" становятся для туристов самыми дорогими: цены в реальности выше, чем при раннем бронировании, а туры в отдельные объекты не купить - заканчиваются блочные номера и билеты.
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туризм, бизнес, россия, турция, анталья, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Анталья, АТОР
Российские туристы научились заранее находить выгодные туры в Турцию
Турагент Гюнеш: россияне научились заранее находить выгодные варианты отдыха в Турции
АНКАРА, 18 авг - ПРАЙМ. Российские туристы научились заранее находить выгодные варианты отдыха в Турции, из-за чего традиционные "горящие" туры постепенно теряют привлекательность, сообщил РИА Новости турагент в Анталье Доган Гюнеш.
Горящие туры в Турцию исчезли как класс: чем раньше туристы бронируют отдых, тем дешевле он обходится, сообщили в понедельник в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Российские туристы знают все секреты, позволяющие организовать приемлемый по цене отдых в Турции, поэтому горящие туры потеряли свою актуальность", - заявил Гюнеш на просьбу РИА Новости прокомментировать заявление АТОР.
По словам турагента, российские путешественники все чаще заранее изучают предложения и сравнивают цены, что позволяет им самостоятельно находить подходящие варианты по стоимости.
"Понятие "горящих туров" при этом все чаще используется в качестве маркетингового инструмента для привлечения внимания клиентов. Мы предупреждаем, что предложения с подозрительно низкими ценами могут использоваться мошенниками для обмана туристов", - сказал турагент.
Как ранее отмечал вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян, советы "бронировать тур ближе к вылету" становятся для туристов самыми дорогими: цены в реальности выше, чем при раннем бронировании, а туры в отдельные объекты не купить - заканчиваются блочные номера и билеты.