https://1prime.ru/20260818/ukraina-872455572.html
В шести областях Украины часть абонентов остаются без света
В шести областях Украины часть абонентов остаются без света - 18.08.2026, ПРАЙМ
В шести областях Украины часть абонентов остаются без света
Часть абонентов в шести областях Украины остаются без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила во вторник национальная... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T10:25+0300
2026-08-18T10:25+0300
2026-08-18T10:25+0300
газ
украина
киев
укрэнерго
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Часть абонентов в шести областях Украины остаются без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила во вторник национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"На утро есть новые обесточивания в Днепропетровской, Херсонской (подконтрольной Киеву части – ред.), Запорожской (подконтрольной Киеву части – ред.), Одесской, Харьковской и Черниговской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
В компании уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры.
Глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в мае заявлял, что отключения электроэнергии летом при жаркой погоде на Украине могут длиться по шесть-восемь часов в сутки.
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газ, украина, киев, укрэнерго
Газ, УКРАИНА, Киев, Укрэнерго
В шести областях Украины часть абонентов остаются без света
"Укрэнерго": часть абонентов остаются без света в шести областях Украины
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Часть абонентов в шести областях Украины остаются без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила во вторник национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"На утро есть новые обесточивания в Днепропетровской, Херсонской (подконтрольной Киеву части – ред.), Запорожской (подконтрольной Киеву части – ред.), Одесской, Харьковской и Черниговской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
В компании уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры.
Глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в мае заявлял, что отключения электроэнергии летом при жаркой погоде на Украине могут длиться по шесть-восемь часов в сутки.