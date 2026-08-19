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В России назвали условие для возобновления импорта продукции из Армении

В России назвали условие для возобновления импорта продукции из Армении - 19.08.2026, ПРАЙМ

В России назвали условие для возобновления импорта продукции из Армении

Москва готова возобновить импорт продукции из Армении, если республика предоставит отчет о санитарных проверках, заявили в Россельхознадзоре. | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T12:40+0300

2026-08-19T12:40+0300

2026-08-19T12:40+0300

россия

сельское хозяйство

армения

москва

сергей данкверт

никол пашинян

россельхознадзор

еаэс

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Москва готова возобновить импорт продукции из Армении, если республика предоставит отчет о санитарных проверках, заявили в Россельхознадзоре. "Россельхознадзор ожидает от армянской стороны результатов расследования и информацию о принятых мерах, а также алгоритм действий, предложенный армянской стороной по соблюдению ветеринарных и фитосанитарных требований ЕАЭС", - сообщили газете "Известия" в Россельхознадзоре в ответ на вопрос, когда Москва будет готова смягчить или снять ограничения. Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Как объяснял руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны с отсутствием эффективного контроля качества у производителей, а не с политикой. Местные производители уже заявляют о крупных убытках, в то время как премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается урегулировать вопрос с российскими профильными ведомствами и снять действующие ограничения.

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россия, сельское хозяйство, армения, москва, сергей данкверт, никол пашинян, россельхознадзор, еаэс