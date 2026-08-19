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Армения намерена продолжать диалог о сотрудничестве с Россией - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Армения намерена продолжать диалог о сотрудничестве с Россией
Армения намерена продолжать диалог о сотрудничестве с Россией - 19.08.2026, ПРАЙМ
Армения намерена продолжать диалог о сотрудничестве с Россией
Кабмин Армении намерен продолжать диалог, направленный на взаимовыгодное сотрудничество с РФ, говорится в проекте программы правительства страны. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T18:31+0300
2026-08-19T18:31+0300
россия
армения
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ЕРЕВАН, 19 авг – ПРАЙМ. Кабмин Армении намерен продолжать диалог, направленный на взаимовыгодное сотрудничество с РФ, говорится в проекте программы правительства страны. Текст документа, который будет обсужден в четверг на заседании правительства, опубликован на сайте кабмина. Отдельный пункт программы посвящен отношениям с РФ. "Трансформация и углубление партнерских отношений с Россией: будет продолжен диалог, направленный на взаимовыгодное многоотраслевое сотрудничество с Российской Федерацией, в русле сбалансированной и уравновешивающей внешней политики, трансформации, развития и углубления отношений в новых условиях установления мира в регионе", - говорится в программе правительства.Вдобавок развитие эффективного сотрудничества с ЕАЭС включено в новую программу кабмина Армении, проект также опубликован на сайте правительства.Документ будет обсужден на заседании правительства в четверг и направлен в парламент."Развитие эффективного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Эффективное применение процедур, предусмотренных договором о ЕАЭС, является ключевым для будущего и дальнейшего развития союза. Будут продолжены работы по полному и бесперебойному обеспечению фундаментальных свобод ЕАЭС — свободного перемещения рабочей силы, услуг, товаров и финансов, а также по развитию отношений с государствами-членами и странами-наблюдателями", - говорится в программе.
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россия, армения, еаэс
РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ЕАЭС
18:31 19.08.2026
 
Армения намерена продолжать диалог о сотрудничестве с Россией

Кабмин Армении намерен продолжать диалог о взаимовыгодном сотрудничество с Россией

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 19 авг – ПРАЙМ. Кабмин Армении намерен продолжать диалог, направленный на взаимовыгодное сотрудничество с РФ, говорится в проекте программы правительства страны.
Текст документа, который будет обсужден в четверг на заседании правительства, опубликован на сайте кабмина.
Отдельный пункт программы посвящен отношениям с РФ.
"Трансформация и углубление партнерских отношений с Россией: будет продолжен диалог, направленный на взаимовыгодное многоотраслевое сотрудничество с Российской Федерацией, в русле сбалансированной и уравновешивающей внешней политики, трансформации, развития и углубления отношений в новых условиях установления мира в регионе", - говорится в программе правительства.
Вдобавок развитие эффективного сотрудничества с ЕАЭС включено в новую программу кабмина Армении, проект также опубликован на сайте правительства.
Документ будет обсужден на заседании правительства в четверг и направлен в парламент.
"Развитие эффективного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Эффективное применение процедур, предусмотренных договором о ЕАЭС, является ключевым для будущего и дальнейшего развития союза. Будут продолжены работы по полному и бесперебойному обеспечению фундаментальных свобод ЕАЭС — свободного перемещения рабочей силы, услуг, товаров и финансов, а также по развитию отношений с государствами-членами и странами-наблюдателями", - говорится в программе.
 
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