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Экспорт иранской нефти практически прекратился
Экспорт иранской нефти практически прекратился - 19.08.2026, ПРАЙМ
Экспорт иранской нефти практически прекратился
Экспорт иранской нефти практически прекратился, заявил глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T23:34+0300
2026-08-19T23:34+0300
2026-08-19T23:34+0300
нефть
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ТЕГЕРАН, 19 авг - ПРАЙМ. Экспорт иранской нефти практически прекратился, заявил глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати.
"В текущих условиях экспорт нефти практически прекращен", - сказал чиновник в эфире иранского телевидения.
Он также отметил, что несмотря на это у страны есть необходимые ей валютные резервы.
Телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщал, что США переходят к стратегии постепенного экономического "удушения" Ирана вместо прежнего курса на военную операцию. Официальные лица США сообщали, что уже на этой неделе ожидается введение нового пакета санкций против Ирана, при этом сохранится и блокада иранских портов.
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нефть, иран, сша, cnn
Экспорт иранской нефти практически прекратился
Глава Центробанка Хеммати: экспорт иранской нефти практически прекратился
ТЕГЕРАН, 19 авг - ПРАЙМ. Экспорт иранской нефти практически прекратился, заявил глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати.
"В текущих условиях экспорт нефти практически прекращен", - сказал чиновник в эфире иранского телевидения.
Он также отметил, что несмотря на это у страны есть необходимые ей валютные резервы.
Телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщал, что США переходят к стратегии постепенного экономического "удушения" Ирана вместо прежнего курса на военную операцию. Официальные лица США сообщали, что уже на этой неделе ожидается введение нового пакета санкций против Ирана, при этом сохранится и блокада иранских портов.