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Экспорт иранской нефти практически прекратился

Экспорт иранской нефти практически прекратился - 19.08.2026, ПРАЙМ

Экспорт иранской нефти практически прекратился

Экспорт иранской нефти практически прекратился, заявил глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати. | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T23:34+0300

2026-08-19T23:34+0300

2026-08-19T23:34+0300

нефть

иран

сша

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ТЕГЕРАН, 19 авг - ПРАЙМ. Экспорт иранской нефти практически прекратился, заявил глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати. "В текущих условиях экспорт нефти практически прекращен", - сказал чиновник в эфире иранского телевидения. Он также отметил, что несмотря на это у страны есть необходимые ей валютные резервы. Телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщал, что США переходят к стратегии постепенного экономического "удушения" Ирана вместо прежнего курса на военную операцию. Официальные лица США сообщали, что уже на этой неделе ожидается введение нового пакета санкций против Ирана, при этом сохранится и блокада иранских портов.

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нефть, иран, сша, cnn