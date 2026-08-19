Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский бренд Esteo взял под опеку амурскую тигрицу - 19.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260819/esteo-872489667.html
Российский бренд Esteo взял под опеку амурскую тигрицу
Российский бренд Esteo взял под опеку амурскую тигрицу - 19.08.2026, ПРАЙМ
Российский бренд Esteo взял под опеку амурскую тигрицу
Российский автомобильный бренд Esteo взял под опеку амурскую тигрицу, живущую в Лазовском заповеднике в Приморье, сообщает Центр "Амурский тигр". | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T05:48+0300
2026-08-19T05:48+0300
бизнес
россия
приморье
хабаровский край
амурская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872489667.jpg?1787107706
ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – ПРАЙМ. Российский автомобильный бренд Esteo взял под опеку амурскую тигрицу, живущую в Лазовском заповеднике в Приморье, сообщает Центр "Амурский тигр". "Премиальный автомобильный бренд Esteo и Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра (Центр "Амурский тигр") объявляют о начале сотрудничества. В рамках партнерства Esteo берет под патронаж четырехлетнюю тигрицу, обитающую на территории Лазовского заповедника в Приморском крае", - говорится в сообщении. В дальнейшем подписчики соцсетей смогут выбрать кличку для хищницы. В Центре добавляют, что сотрудничество с автомобильным брендом направлено на изучение и сохранение популяции амурского тигра, а также на развитие культуры ответственного отношения человека к дикой среде. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают в четырех субъектах: в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
приморье
хабаровский край
амурская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, приморье, хабаровский край, амурская область
Бизнес, РОССИЯ, Приморье, Хабаровский край, Амурская область
05:48 19.08.2026
 
Российский бренд Esteo взял под опеку амурскую тигрицу

Российский бренд Esteo взял под опеку амурскую тигрицу, живущую в Лазовском заповеднике

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – ПРАЙМ. Российский автомобильный бренд Esteo взял под опеку амурскую тигрицу, живущую в Лазовском заповеднике в Приморье, сообщает Центр "Амурский тигр".
"Премиальный автомобильный бренд Esteo и Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра (Центр "Амурский тигр") объявляют о начале сотрудничества. В рамках партнерства Esteo берет под патронаж четырехлетнюю тигрицу, обитающую на территории Лазовского заповедника в Приморском крае", - говорится в сообщении.
В дальнейшем подписчики соцсетей смогут выбрать кличку для хищницы.
В Центре добавляют, что сотрудничество с автомобильным брендом направлено на изучение и сохранение популяции амурского тигра, а также на развитие культуры ответственного отношения человека к дикой среде.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают в четырех субъектах: в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
 
БизнесРОССИЯПриморьеХабаровский крайАмурская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала