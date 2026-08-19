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Российский бренд Esteo взял под опеку амурскую тигрицу
Российский бренд Esteo взял под опеку амурскую тигрицу - 19.08.2026, ПРАЙМ
Российский бренд Esteo взял под опеку амурскую тигрицу
Российский автомобильный бренд Esteo взял под опеку амурскую тигрицу, живущую в Лазовском заповеднике в Приморье, сообщает Центр "Амурский тигр". | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T05:48+0300
2026-08-19T05:48+0300
2026-08-19T05:48+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – ПРАЙМ. Российский автомобильный бренд Esteo взял под опеку амурскую тигрицу, живущую в Лазовском заповеднике в Приморье, сообщает Центр "Амурский тигр".
"Премиальный автомобильный бренд Esteo и Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра (Центр "Амурский тигр") объявляют о начале сотрудничества. В рамках партнерства Esteo берет под патронаж четырехлетнюю тигрицу, обитающую на территории Лазовского заповедника в Приморском крае", - говорится в сообщении.
В дальнейшем подписчики соцсетей смогут выбрать кличку для хищницы.
В Центре добавляют, что сотрудничество с автомобильным брендом направлено на изучение и сохранение популяции амурского тигра, а также на развитие культуры ответственного отношения человека к дикой среде.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают в четырех субъектах: в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
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бизнес, россия, приморье, хабаровский край, амурская область
Бизнес, РОССИЯ, Приморье, Хабаровский край, Амурская область
Российский бренд Esteo взял под опеку амурскую тигрицу
Российский бренд Esteo взял под опеку амурскую тигрицу, живущую в Лазовском заповеднике
ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – ПРАЙМ. Российский автомобильный бренд Esteo взял под опеку амурскую тигрицу, живущую в Лазовском заповеднике в Приморье, сообщает Центр "Амурский тигр".
"Премиальный автомобильный бренд Esteo и Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра (Центр "Амурский тигр") объявляют о начале сотрудничества. В рамках партнерства Esteo берет под патронаж четырехлетнюю тигрицу, обитающую на территории Лазовского заповедника в Приморском крае", - говорится в сообщении.
В дальнейшем подписчики соцсетей смогут выбрать кличку для хищницы.
В Центре добавляют, что сотрудничество с автомобильным брендом направлено на изучение и сохранение популяции амурского тигра, а также на развитие культуры ответственного отношения человека к дикой среде.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают в четырех субъектах: в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.