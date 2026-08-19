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ФСБ пресекла канал пересылки драгметаллов с Урала
ФСБ пресекла канал пересылки драгметаллов с Урала - 19.08.2026, ПРАЙМ
ФСБ пресекла канал пересылки драгметаллов с Урала
ФСБ России задержала четырех граждан, организовавших в Екатеринбурге подпольную лабораторию по кустарному аффинажу драгоценных металлов и канал их пересылки в... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T11:30+0300
2026-08-19T11:30+0300
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россия
промышленность
екатеринбург
свердловская область
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. ФСБ России задержала четырех граждан, организовавших в Екатеринбурге подпольную лабораторию по кустарному аффинажу драгоценных металлов и канал их пересылки в Московский регион для последующего сбыта, из незаконного оборота изъяты ценности на сумму не менее 13,3 млн рублей, сообщила служба. "В Московской и Свердловской областях вскрыта разработанная организованной группой лиц преступная схема по реализации находящихся в незаконном обороте драгоценных металлов", - говорится в сообщении. Силовики рассказали, что четверо граждан России организовали в Екатеринбурге подпольную лабораторию по осуществлению незаконного кустарного аффинажа химическим способом драгоценных металлов, получаемых из вторичного драгосодержащего сырья, а также создали межрегиональный канал пересылки полученного золота и серебра на территорию Московского региона в целях последующего сбыта. "По результатам проведенных оперативно-разыскных мероприятий злоумышленники задержаны сотрудниками ФСБ России. Из незаконного оборота изъяты драгоценные металлы на общую сумму не менее 13,3 миллиона рублей в виде аффинированных гранул и более 800 килограмм вторичного драгосодержащего сырья", - отметили в ФСБ. Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга) УК России, добавили в службе.
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Пресечение канала пересылки драгоценных металлов с Урала
Пресечение канала пересылки драгоценных металлов с Урала
2026-08-19T11:30+0300
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россия, промышленность, екатеринбург, свердловская область, фсб, видео
РОССИЯ, Промышленность, ЕКАТЕРИНБУРГ, Свердловская область, ФСБ
ФСБ пресекла канал пересылки драгметаллов с Урала
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. ФСБ России задержала четырех граждан, организовавших в Екатеринбурге подпольную лабораторию по кустарному аффинажу драгоценных металлов и канал их пересылки в Московский регион для последующего сбыта, из незаконного оборота изъяты ценности на сумму не менее 13,3 млн рублей, сообщила служба.
2026-08-19T11:30+0300
true
PT2M37S
ФСБ пресекла канал пересылки драгметаллов с Урала
ФСБ накрыла в Екатеринбурге подпольную лабораторию по аффинажу драгметаллов
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. ФСБ России задержала четырех граждан, организовавших в Екатеринбурге подпольную лабораторию по кустарному аффинажу драгоценных металлов и канал их пересылки в Московский регион для последующего сбыта, из незаконного оборота изъяты ценности на сумму не менее 13,3 млн рублей, сообщила служба.
"В Московской и Свердловской областях
вскрыта разработанная организованной группой лиц преступная схема по реализации находящихся в незаконном обороте драгоценных металлов", - говорится в сообщении.
Силовики рассказали, что четверо граждан России организовали в Екатеринбурге
подпольную лабораторию по осуществлению незаконного кустарного аффинажа химическим способом драгоценных металлов, получаемых из вторичного драгосодержащего сырья, а также создали межрегиональный канал пересылки полученного золота и серебра на территорию Московского региона в целях последующего сбыта.
"По результатам проведенных оперативно-разыскных мероприятий злоумышленники задержаны сотрудниками ФСБ
России. Из незаконного оборота изъяты драгоценные металлы на общую сумму не менее 13,3 миллиона рублей в виде аффинированных гранул и более 800 килограмм вторичного драгосодержащего сырья", - отметили в ФСБ.
Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга) УК России, добавили в службе.