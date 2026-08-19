Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФСБ пресекла канал пересылки драгметаллов с Урала - 19.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260819/fsb-872499012.html
ФСБ пресекла канал пересылки драгметаллов с Урала
ФСБ пресекла канал пересылки драгметаллов с Урала - 19.08.2026, ПРАЙМ
ФСБ пресекла канал пересылки драгметаллов с Урала
ФСБ России задержала четырех граждан, организовавших в Екатеринбурге подпольную лабораторию по кустарному аффинажу драгоценных металлов и канал их пересылки в... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T11:30+0300
2026-08-19T11:34+0300
россия
промышленность
екатеринбург
свердловская область
фсб
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/13/872499251_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_400b266c61147044ec79639538d053c1.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. ФСБ России задержала четырех граждан, организовавших в Екатеринбурге подпольную лабораторию по кустарному аффинажу драгоценных металлов и канал их пересылки в Московский регион для последующего сбыта, из незаконного оборота изъяты ценности на сумму не менее 13,3 млн рублей, сообщила служба. "В Московской и Свердловской областях вскрыта разработанная организованной группой лиц преступная схема по реализации находящихся в незаконном обороте драгоценных металлов", - говорится в сообщении. Силовики рассказали, что четверо граждан России организовали в Екатеринбурге подпольную лабораторию по осуществлению незаконного кустарного аффинажа химическим способом драгоценных металлов, получаемых из вторичного драгосодержащего сырья, а также создали межрегиональный канал пересылки полученного золота и серебра на территорию Московского региона в целях последующего сбыта. "По результатам проведенных оперативно-разыскных мероприятий злоумышленники задержаны сотрудниками ФСБ России. Из незаконного оборота изъяты драгоценные металлы на общую сумму не менее 13,3 миллиона рублей в виде аффинированных гранул и более 800 килограмм вторичного драгосодержащего сырья", - отметили в ФСБ. Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга) УК России, добавили в службе.
екатеринбург
свердловская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Пресечение канала пересылки драгоценных металлов с Урала
Пресечение канала пересылки драгоценных металлов с Урала
2026-08-19T11:30+0300
true
PT2M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/13/872499251_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2c2321bda0495e3aa69e36cb37d68e72.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, промышленность, екатеринбург, свердловская область, фсб, видео
РОССИЯ, Промышленность, ЕКАТЕРИНБУРГ, Свердловская область, ФСБ
ФСБ пресекла канал пересылки драгметаллов с Урала
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. ФСБ России задержала четырех граждан, организовавших в Екатеринбурге подпольную лабораторию по кустарному аффинажу драгоценных металлов и канал их пересылки в Московский регион для последующего сбыта, из незаконного оборота изъяты ценности на сумму не менее 13,3 млн рублей, сообщила служба.
2026-08-19T11:30+0300
true
PT2M37S
11:30 19.08.2026 (обновлено: 11:34 19.08.2026)
 
ФСБ пресекла канал пересылки драгметаллов с Урала

ФСБ накрыла в Екатеринбурге подпольную лабораторию по аффинажу драгметаллов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. ФСБ России задержала четырех граждан, организовавших в Екатеринбурге подпольную лабораторию по кустарному аффинажу драгоценных металлов и канал их пересылки в Московский регион для последующего сбыта, из незаконного оборота изъяты ценности на сумму не менее 13,3 млн рублей, сообщила служба.
"В Московской и Свердловской областях вскрыта разработанная организованной группой лиц преступная схема по реализации находящихся в незаконном обороте драгоценных металлов", - говорится в сообщении.
Силовики рассказали, что четверо граждан России организовали в Екатеринбурге подпольную лабораторию по осуществлению незаконного кустарного аффинажа химическим способом драгоценных металлов, получаемых из вторичного драгосодержащего сырья, а также создали межрегиональный канал пересылки полученного золота и серебра на территорию Московского региона в целях последующего сбыта.
"По результатам проведенных оперативно-разыскных мероприятий злоумышленники задержаны сотрудниками ФСБ России. Из незаконного оборота изъяты драгоценные металлы на общую сумму не менее 13,3 миллиона рублей в виде аффинированных гранул и более 800 килограмм вторичного драгосодержащего сырья", - отметили в ФСБ.
Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга) УК России, добавили в службе.
 
РОССИЯПромышленностьЕКАТЕРИНБУРГСвердловская областьФСБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала