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Эксперты: стейблкоин HKDAP поможет упростить расчеты между Россией и Китаем

Эксперты: стейблкоин HKDAP поможет упростить расчеты между Россией и Китаем - 19.08.2026, ПРАЙМ

Эксперты: стейблкоин HKDAP поможет упростить расчеты между Россией и Китаем

Создание гонконгского стейблкоина HKDAP поможет упростить трансграничные расчеты между Россией и Китаем, однако для широкого его применения нужна совместимость... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T12:09+0300

2026-08-19T12:09+0300

2026-08-19T12:09+0300

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Создание гонконгского стейблкоина HKDAP поможет упростить трансграничные расчеты между Россией и Китаем, однако для широкого его применения нужна совместимость российского и китайского регулирования, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Ранее гонконгский банк Standard Chartered сообщил, что его совместное предприятие с HKT и Animoca Brands - компания Anchorpoint - получила лицензию на выпуск стейблкоинов от Валютного управления Гонконга в соответствии с законом о стейблкоинах. Anchorpoint планирует поэтапно, начиная со второго квартала этого года, выпускать регулируемые стейблкоины, обеспеченные гонконгскими долларами - HKDAP. "Запуск китайской системы HKDAP и параллельный ей новый подход российского регулирования формирует техническую и юридическую основу для упрощения трансграничных расчетов между двумя странами", - считает руководитель проектов КГ "Полилог" Евгений Зленко. При этом привязка к гонконгскому доллару один к одному и работа в регулируемом контуре снижают риски волатильности, а сама технология позволяет ускорить расчеты и потенциально удешевить трансграничные переводы, добавляет управляющий партнер Auren Strategic & Institutional Advisory Сабина Джафарова. "Для бизнеса это критично, поскольку можно заключать контракты на поставку товаров с фиксированной ценой, не опасаясь, что к моменту оплаты курс криптовалюты обвалится", - добавляет доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Мягкова. Главное преимущество - это то, что организация из РФ может перевести стейблкоины напрямую китайскому контрагенту, отмечает эксперт. Однако, хотя запуск HKDAP и может потенциально облегчить трансграничные расчеты для российских компаний, "это не тот инструмент, который способен существенно изменить расчеты России с материковым Китаем", подчеркивает доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анна Федюнина. По словам Джафаровой, появление HKDAP не означает получение российскими компаниями нового массового канала расчетов с КНР. "Необходима совместимость нескольких регуляторных контуров - российского, гонконгского и китайского, а также легальная инфраструктура для обмена, хранения и конвертации цифровых активов в национальные валюты", - поясняет она. Тем не менее перспективы развития таких расчетов "выглядят обнадеживающе" на фоне роста интереса к цифровым активам в Азии, а также потребности бизнеса в новых платежных решениях, добавляет Мягкова. "Если российское законодательство и зарубежные регулируемые платформы смогут сформировать совместимые механизмы для внешнеторговых операций, стейблкоины действительно могут занять свою нишу в международных расчетах", - считает в свою очередь Джафарова. А сейчас, полагают эксперты, HKDAP может быть востребован преимущественно крупными компаниями с обеих сторон - теми, кто готов к экспериментам и располагает ресурсами для юридического сопровождения операций. "Для массового использования потребуется время и дальнейшее развитие регулирования как в Китае, так и в России", - отметил Зленко.

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россия, финансы, китай, гонконг, кнр, рэу им. г.в.плеханова, ниу вшэ, вшэ