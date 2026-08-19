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Адвокат подтвердил, что задержанный в Хорватии украинец является Журавлевым

Адвокат подтвердил, что задержанный в Хорватии украинец является Журавлевым - 19.08.2026, ПРАЙМ

Адвокат подтвердил, что задержанный в Хорватии украинец является Журавлевым

Польский адвокат Тимотеуш Папроцкий подтвердил, что задержанный в Хорватии по делу о теракте на газопроводах "Северный поток" гражданин Украины является... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T20:24+0300

2026-08-19T20:24+0300

2026-08-19T20:24+0300

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ВАРШАВА, 19 авг - ПРАЙМ. Польский адвокат Тимотеуш Папроцкий подтвердил, что задержанный в Хорватии по делу о теракте на газопроводах "Северный поток" гражданин Украины является Владимиром Журавлевым, ранее задержанным и отпущенным Польшей. В среду генпрокуратура Германии сообщила, что в Хорватии был задержан гражданин Украины по подозрению в связи с атаками на "Северные потоки". По данным генпрокуратуры ФРГ, после экстрадиции из Хорватии подозреваемый украинец предстанет перед следственным судьей Федерального верховного суда Германии. "Я могу подтвердить, что сегодня мой клиент был задержан в Хорватии. Я не знаю причин, по которым он туда отправился, но я предполагаю, что они должны были быть существенными и важными", - заявил польский адвокат Журавлева Папроцкий. Первого октября 2025 года в Польше по просьбе властей Германии был задержан гражданин Украины Журавлев, подозреваемый в участии в теракте на газопроводе "Северный поток". Позже польский суд решил не выдавать украинца ФРГ и постановил освободить его из заключения. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

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общество , газ, германия, хорватия, украина, сеймур херш, дмитрий песков, джо байден, северный поток - 2