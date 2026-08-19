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Казахстан не уведомляли о перенаправлении нефти из Усть-Луга в Новороссийск - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Казахстан не уведомляли о перенаправлении нефти из Усть-Луга в Новороссийск
Казахстан не уведомляли о перенаправлении нефти из Усть-Луга в Новороссийск - 19.08.2026, ПРАЙМ
Казахстан не уведомляли о перенаправлении нефти из Усть-Луга в Новороссийск
Казахстан официально не получал от российской стороны информации о решении перенаправить казахстанскую нефть из порта Усть-Луга в Ленинградской области в порт... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T14:45+0300
2026-08-19T15:04+0300
нефть
россия
усть-луга
новороссийск
казахстан
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АЛМА-АТА, 19 авг - ПРАЙМ. Казахстан официально не получал от российской стороны информации о решении перенаправить казахстанскую нефть из порта Усть-Луга в Ленинградской области в порт Новороссийск на Черном море, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики республики. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что с конца августа как минимум до конца сентября российская сторона может перенаправить весь казахстанский нефтяной транзит из порта Усть-Луга в Новороссийск. Как сообщалось, это связано с планами Москвы освободить балтийские мощности для увеличения собственного нефтяного экспорта. "Министерство энергетики Республики Казахстан официально не получало от российской стороны информации о принятии решения по перенаправлению казахстанской нефти из порта Усть-Луга в порт Новороссийск", - сообщили в казахстанском минэнерго. Отмечается, что вместе с тем министерство осуществляет постоянный мониторинг ситуации с транспортировкой и экспортом казахстанской нефти по всем направлениям, включая маршруты через порты Усть-Луга и Новороссийск. "Следует отметить, что казахстанская нефть экспортируется по нескольким направлениям, что позволяет обеспечивать гибкость экспортных поставок с учетом текущей ситуации на отдельных маршрутах", - говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что продолжают взаимодействовать с российской стороной и участниками транспортировки по вопросам обеспечения стабильности поставок казахстанской нефти.
усть-луга
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нефть, россия, усть-луга, новороссийск, казахстан
Нефть, РОССИЯ, Усть-Луга, НОВОРОССИЙСК, КАЗАХСТАН
14:45 19.08.2026 (обновлено: 15:04 19.08.2026)
 
Казахстан не уведомляли о перенаправлении нефти из Усть-Луга в Новороссийск

Казахстан не получал информации о перенаправлении нефти в Новороссийск из Усть-Луга

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПеревалочный нефтяной терминал "Шесхарис" в порту Новороссийска
Перевалочный нефтяной терминал Шесхарис в порту Новороссийска - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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АЛМА-АТА, 19 авг - ПРАЙМ. Казахстан официально не получал от российской стороны информации о решении перенаправить казахстанскую нефть из порта Усть-Луга в Ленинградской области в порт Новороссийск на Черном море, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики республики.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что с конца августа как минимум до конца сентября российская сторона может перенаправить весь казахстанский нефтяной транзит из порта Усть-Луга в Новороссийск. Как сообщалось, это связано с планами Москвы освободить балтийские мощности для увеличения собственного нефтяного экспорта.
"Министерство энергетики Республики Казахстан официально не получало от российской стороны информации о принятии решения по перенаправлению казахстанской нефти из порта Усть-Луга в порт Новороссийск", - сообщили в казахстанском минэнерго.
Отмечается, что вместе с тем министерство осуществляет постоянный мониторинг ситуации с транспортировкой и экспортом казахстанской нефти по всем направлениям, включая маршруты через порты Усть-Луга и Новороссийск. "Следует отметить, что казахстанская нефть экспортируется по нескольким направлениям, что позволяет обеспечивать гибкость экспортных поставок с учетом текущей ситуации на отдельных маршрутах", - говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что продолжают взаимодействовать с российской стороной и участниками транспортировки по вопросам обеспечения стабильности поставок казахстанской нефти.
 
НефтьРОССИЯУсть-ЛугаНОВОРОССИЙСККАЗАХСТАН
 
 
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