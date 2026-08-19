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Хабиров оценил ущерб после атаки беспилотников на НПЗ в Уфе
Хабиров оценил ущерб после атаки беспилотников на НПЗ в Уфе - 19.08.2026, ПРАЙМ
Хабиров оценил ущерб после атаки беспилотников на НПЗ в Уфе
Находящаяся на ремонте установка на НПЗ получила незначительный ущерб при атаке БПЛА на Уфу, через пару дней ее восстановят, заявил журналистам глава Башкирии... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T09:18+0300
2026-08-19T09:18+0300
2026-08-19T09:18+0300
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УФА, 19 авг - ПРАЙМ. Находящаяся на ремонте установка на НПЗ получила незначительный ущерб при атаке БПЛА на Уфу, через пару дней ее восстановят, заявил журналистам глава Башкирии Радий Хабиров. Ранее глава региона сообщал об атаке беспилотников на промзону города и жилой дом. "У нас небольшое горение на одном из нефтеперерабатывающих заводов. Сейчас там устанавливают степень повреждений, но, предварительно, попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб. Думаю, в течение пары дней все это восстановят", - прокомментировал ситуацию Хабиров.
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нефть, россия, уфа, башкирия, радий хабиров, нпз
Происшествия, Нефть, РОССИЯ, Уфа, БАШКИРИЯ, Радий Хабиров, НПЗ
Хабиров оценил ущерб после атаки беспилотников на НПЗ в Уфе
Хабиров: ремонтируемая установка на НПЗ понесла незначительный ущерб при атаке БПЛА на Уфу