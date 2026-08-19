https://1prime.ru/20260819/khabirov-872493204.html

Хабиров оценил ущерб после атаки беспилотников на НПЗ в Уфе

Хабиров оценил ущерб после атаки беспилотников на НПЗ в Уфе - 19.08.2026, ПРАЙМ

Хабиров оценил ущерб после атаки беспилотников на НПЗ в Уфе

Находящаяся на ремонте установка на НПЗ получила незначительный ущерб при атаке БПЛА на Уфу, через пару дней ее восстановят, заявил журналистам глава Башкирии... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T09:18+0300

2026-08-19T09:18+0300

2026-08-19T09:18+0300

происшествия

нефть

россия

уфа

башкирия

радий хабиров

нпз

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/08/851427785_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_40ec2dd987aa6290e09bc691dbc51822.jpg

УФА, 19 авг - ПРАЙМ. Находящаяся на ремонте установка на НПЗ получила незначительный ущерб при атаке БПЛА на Уфу, через пару дней ее восстановят, заявил журналистам глава Башкирии Радий Хабиров. Ранее глава региона сообщал об атаке беспилотников на промзону города и жилой дом. "У нас небольшое горение на одном из нефтеперерабатывающих заводов. Сейчас там устанавливают степень повреждений, но, предварительно, попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб. Думаю, в течение пары дней все это восстановят", - прокомментировал ситуацию Хабиров.

уфа

башкирия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, уфа, башкирия, радий хабиров, нпз