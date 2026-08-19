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В порт Мурманска прибыл первый контейнеровоз из Китая

В порт Мурманска прибыл первый контейнеровоз из Китая - 19.08.2026, ПРАЙМ

В порт Мурманска прибыл первый контейнеровоз из Китая

Первый контейнеровоз китайской компании NewNew Shipping Line пришел по Северному морскому пути (СМП) в порт Мурманска, сообщил губернатор Мурманской области... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T10:31+0300

2026-08-19T10:31+0300

2026-08-19T10:38+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - ПРАЙМ. Первый контейнеровоз китайской компании NewNew Shipping Line пришел по Северному морскому пути (СМП) в порт Мурманска, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. "В порту Мурманска пришвартовался первый контейнеровоз из Китая. Пятьсот контейнеров, проводка через Северный морской путь - ровно то, о чем чуть меньше года назад мы подписались в соглашении с NewNew Shipping Line", - написал Чибис в своем канале на платформе "Макс". "Раскатываем СМП и развиваем Мурманск как транспортный хаб", - добавил губернатор.

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россия, мурманск, китай