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Ирак попросил Иран предоставить особые условия для экспорта нефти - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Ирак попросил Иран предоставить особые условия для экспорта нефти
Ирак попросил Иран предоставить особые условия для экспорта нефти - 19.08.2026, ПРАЙМ
Ирак попросил Иран предоставить особые условия для экспорта нефти
Ирак попросил Иран предоставить ему особые условия для экспорта нефти через Ормузский пролив с учетом экономических интересов страны, говорится в заявлении... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T16:57+0300
2026-08-19T16:57+0300
нефть
ирак
ормузский пролив
иран
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БЕЙРУТ, 19 авг — ПРАЙМ. Ирак попросил Иран предоставить ему особые условия для экспорта нефти через Ормузский пролив с учетом экономических интересов страны, говорится в заявлении пресс-службы спикера парламента Ирака Хейбата аль-Халбуси по итогам его встречи с главой иранского парламента Мохаммадом-Багером Галибафом. "Ирак относится к числу стран, наиболее пострадавших от обстоятельств и событий в регионе. Необходимо учитывать характер отношений между Ираком и Исламской Республикой Иран и предоставить Ираку особый режим в вопросе экспорта нефти через Ормузский пролив таким образом, чтобы сохранить его экономические интересы", — приводятся в заявлении слова аль-Халбуси. Переговоры состоялись в среду в Багдаде. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие между парламентами двух стран, а также региональную и международную ситуацию. Галибаф, со своей стороны, подтвердил заинтересованность Тегерана в расширении сотрудничества с Ираком, прежде всего в торговой и экономической сферах, а также в реализации ранее подписанных между двумя странами соглашений. Нефтяной сектор Ирака понес большой ущерб из-за конфликта в Персидском заливе и фактического закрытия Ормузского пролива, через который идет большая часть экспорта иракской нефти.
ирак
ормузский пролив
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нефть, ирак, ормузский пролив, иран
Нефть, ИРАК, Ормузский пролив, ИРАН
16:57 19.08.2026
 
Ирак попросил Иран предоставить особые условия для экспорта нефти

Ирак попросил Иран предоставить ему особые условия экспорта нефти через Ормузский пролив

© РИА НовостиСнегопад в Багдаде
Снегопад в Багдаде - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости
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БЕЙРУТ, 19 авг — ПРАЙМ. Ирак попросил Иран предоставить ему особые условия для экспорта нефти через Ормузский пролив с учетом экономических интересов страны, говорится в заявлении пресс-службы спикера парламента Ирака Хейбата аль-Халбуси по итогам его встречи с главой иранского парламента Мохаммадом-Багером Галибафом.
"Ирак относится к числу стран, наиболее пострадавших от обстоятельств и событий в регионе. Необходимо учитывать характер отношений между Ираком и Исламской Республикой Иран и предоставить Ираку особый режим в вопросе экспорта нефти через Ормузский пролив таким образом, чтобы сохранить его экономические интересы", — приводятся в заявлении слова аль-Халбуси.
Переговоры состоялись в среду в Багдаде. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие между парламентами двух стран, а также региональную и международную ситуацию.
Галибаф, со своей стороны, подтвердил заинтересованность Тегерана в расширении сотрудничества с Ираком, прежде всего в торговой и экономической сферах, а также в реализации ранее подписанных между двумя странами соглашений.
Нефтяной сектор Ирака понес большой ущерб из-за конфликта в Персидском заливе и фактического закрытия Ормузского пролива, через который идет большая часть экспорта иракской нефти.
 
НефтьИРАКОрмузский проливИРАН
 
 
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