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"Аврора-шаттлы" начнут курсировать между Петербургом и Выборгом

"Аврора-шаттлы" начнут курсировать между Петербургом и Выборгом - 19.08.2026, ПРАЙМ

"Аврора-шаттлы" начнут курсировать между Петербургом и Выборгом

Дневные и вечерние двухэтажные поезда "Аврора-шаттлы" начинают курсировать со среды между Санкт-Петербургом и Выборгом, сообщала "Федеральная пассажирская... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T00:17+0300

2026-08-19T00:17+0300

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бизнес

россия

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федеральная пассажирская компания

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Дневные и вечерние двухэтажные поезда "Аврора-шаттлы" начинают курсировать со среды между Санкт-Петербургом и Выборгом, сообщала "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). Так, с 19 августа эти составы будут отправляться из Санкт-Петербурга в 15.18 и 20.00, из Выборга - в 17.14 и 22.30. С 22 августа добавится третья пара: из Санкт-Петербурга в 8.06, из Выборга в 12.36. В составе "шаттлов" вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, оснащенные кондиционерами и биотуалетами. В вагонах с местами для сидения улучшенной компоновки есть отдельное одноместное купе с монитором и системой развлечений по типу СВ. В Северной столице "шаттлы" будут отправляться и прибывать на Финляндский вокзал. ФПК поясняла, что "Аврора-шаттлы" назначены для удовлетворения повышенного спроса на поездки между Санкт-Петербургом и Выборгом в курортный сезон назначили двухэтажные скоростные поезда. Они будут курсировать в тестовом режиме пока до 20 сентября. Стоимость билета начиналась от 353 рублей. ФПК отмечала, что конечная стоимость зависит от даты покупки и наличия мест: чем дата ближе, а мест меньше, тем билет может быть дороже.

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бизнес, россия, санкт-петербург, федеральная пассажирская компания, фпк, ржд