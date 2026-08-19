https://1prime.ru/20260819/peterburg-872525633.html

Двухэтажные поезда "Аврора-шаттл" запустили из Петербурга до Выборга

Двухэтажные поезда "Аврора-шаттл" запустили из Петербурга до Выборга - 19.08.2026, ПРАЙМ

Двухэтажные поезда "Аврора-шаттл" запустили из Петербурга до Выборга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Двухэтажные поезда "Аврора-шаттл" запустили из Петербурга до Выборга в тестовом режиме до 20 сентября, сообщили РИА Новости... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T21:22+0300

2026-08-19T21:22+0300

2026-08-19T21:22+0300

бизнес

россия

санкт-петербург

петербург

ленинградская область

федеральная пассажирская компания

фпк

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872525633.jpg?1787163739

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Двухэтажные поезда "Аврора-шаттл" запустили из Петербурга до Выборга в тестовом режиме до 20 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). "ФПК назначила двухэтажные поезда "Аврора-шаттл" №№ 701/702, 703/704, 705/706 сообщением Санкт-Петербург - Выборг. Пока мы запускаем "шаттлы" в тестовом режиме: они будут курсировать до 20 сентября", - рассказали в пресс-службе компании. В ФПК добавили, что по итогам 2025 года поездами между Северной столицей и Выборгом перевезено на 8,7% больше, чем в 2024 году. "Благодаря новым поездам пассажиры получат дополнительную возможность путешествовать между этими городами. Поскольку время в пути составит немногим более часа, то это будет самый короткий маршрут двухэтажного поезда нашего формирования", - отметила собеседница агентства. В свою очередь, вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков в связи с запуском шаттлов рассказал, что в пути поезд будет делать только одну остановку, а вся дорога займет чуть более часа. Он отметил, что пока курсируют две пары шаттлов - дневная и вечерняя: из Петербурга в 15.18 и 20.00, из Выборга - в 17.14 и 22.30. С 22 августа будет добавлена третья пара поездов: отправление из Петербурга в 8.06, из Выборга - в 12.36. По его словам, транспортные связи между Петербургом и Ленинградской областью становятся все более тесными. "Мы видим, как в последнее время стремительно растет интерес к путешествиям по соседнему региону. И Выборг здесь - одно из главных направлений. У этого города есть уникальная история, атмосфера, колорит. И теперь добраться туда стало еще проще. Когда люди могут быстро и с комфортом доехать до таких мест - это плюс и для туристов, и для города, и для бизнеса", - отметил вице-губернатор Петербурга в своем Telegram-канале.

санкт-петербург

петербург

ленинградская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, санкт-петербург, петербург, ленинградская область, федеральная пассажирская компания, фпк, ржд