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Двухэтажные поезда "Аврора-шаттл" запустили из Петербурга до Выборга - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Двухэтажные поезда "Аврора-шаттл" запустили из Петербурга до Выборга
Двухэтажные поезда "Аврора-шаттл" запустили из Петербурга до Выборга - 19.08.2026, ПРАЙМ
Двухэтажные поезда "Аврора-шаттл" запустили из Петербурга до Выборга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Двухэтажные поезда "Аврора-шаттл" запустили из Петербурга до Выборга в тестовом режиме до 20 сентября, сообщили РИА Новости... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T21:22+0300
2026-08-19T21:22+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
петербург
ленинградская область
федеральная пассажирская компания
фпк
ржд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Двухэтажные поезда "Аврора-шаттл" запустили из Петербурга до Выборга в тестовом режиме до 20 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). "ФПК назначила двухэтажные поезда "Аврора-шаттл" №№ 701/702, 703/704, 705/706 сообщением Санкт-Петербург - Выборг. Пока мы запускаем "шаттлы" в тестовом режиме: они будут курсировать до 20 сентября", - рассказали в пресс-службе компании. В ФПК добавили, что по итогам 2025 года поездами между Северной столицей и Выборгом перевезено на 8,7% больше, чем в 2024 году. "Благодаря новым поездам пассажиры получат дополнительную возможность путешествовать между этими городами. Поскольку время в пути составит немногим более часа, то это будет самый короткий маршрут двухэтажного поезда нашего формирования", - отметила собеседница агентства. В свою очередь, вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков в связи с запуском шаттлов рассказал, что в пути поезд будет делать только одну остановку, а вся дорога займет чуть более часа. Он отметил, что пока курсируют две пары шаттлов - дневная и вечерняя: из Петербурга в 15.18 и 20.00, из Выборга - в 17.14 и 22.30. С 22 августа будет добавлена третья пара поездов: отправление из Петербурга в 8.06, из Выборга - в 12.36. По его словам, транспортные связи между Петербургом и Ленинградской областью становятся все более тесными. "Мы видим, как в последнее время стремительно растет интерес к путешествиям по соседнему региону. И Выборг здесь - одно из главных направлений. У этого города есть уникальная история, атмосфера, колорит. И теперь добраться туда стало еще проще. Когда люди могут быстро и с комфортом доехать до таких мест - это плюс и для туристов, и для города, и для бизнеса", - отметил вице-губернатор Петербурга в своем Telegram-канале.
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бизнес, россия, санкт-петербург, петербург, ленинградская область, федеральная пассажирская компания, фпк, ржд
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Петербург, Ленинградская область, Федеральная пассажирская компания, ФПК, РЖД
21:22 19.08.2026
 
Двухэтажные поезда "Аврора-шаттл" запустили из Петербурга до Выборга

Двухэтажные поезда "Аврора-шаттл" запустили из Петербурга до Выборга в тестовом режиме

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Двухэтажные поезда "Аврора-шаттл" запустили из Петербурга до Выборга в тестовом режиме до 20 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).
"ФПК назначила двухэтажные поезда "Аврора-шаттл" №№ 701/702, 703/704, 705/706 сообщением Санкт-Петербург - Выборг. Пока мы запускаем "шаттлы" в тестовом режиме: они будут курсировать до 20 сентября", - рассказали в пресс-службе компании.
В ФПК добавили, что по итогам 2025 года поездами между Северной столицей и Выборгом перевезено на 8,7% больше, чем в 2024 году.
"Благодаря новым поездам пассажиры получат дополнительную возможность путешествовать между этими городами. Поскольку время в пути составит немногим более часа, то это будет самый короткий маршрут двухэтажного поезда нашего формирования", - отметила собеседница агентства.
В свою очередь, вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков в связи с запуском шаттлов рассказал, что в пути поезд будет делать только одну остановку, а вся дорога займет чуть более часа.
Он отметил, что пока курсируют две пары шаттлов - дневная и вечерняя: из Петербурга в 15.18 и 20.00, из Выборга - в 17.14 и 22.30. С 22 августа будет добавлена третья пара поездов: отправление из Петербурга в 8.06, из Выборга - в 12.36.
По его словам, транспортные связи между Петербургом и Ленинградской областью становятся все более тесными.
"Мы видим, как в последнее время стремительно растет интерес к путешествиям по соседнему региону. И Выборг здесь - одно из главных направлений. У этого города есть уникальная история, атмосфера, колорит. И теперь добраться туда стало еще проще. Когда люди могут быстро и с комфортом доехать до таких мест - это плюс и для туристов, и для города, и для бизнеса", - отметил вице-губернатор Петербурга в своем Telegram-канале.
 
БизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГПетербургЛенинградская областьФедеральная пассажирская компанияФПКРЖД
 
 
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