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В шести округах Приморья из-за подтопления дорог затруднен проезд - 19.08.2026, ПРАЙМ
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В шести округах Приморья из-за подтопления дорог затруднен проезд
В шести округах Приморья из-за подтопления дорог затруднен проезд - 19.08.2026, ПРАЙМ
В шести округах Приморья из-за подтопления дорог затруднен проезд
Проезд осложнен в Хасанском, Михайловском, Хорольском, Пограничном, Октябрьском и Пожарском округах Приморья из-за подтопления участков дорог, сообщает... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T03:39+0300
2026-08-19T03:39+0300
бизнес
россия
приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг - ПРАЙМ. Проезд осложнен в Хасанском, Михайловском, Хорольском, Пограничном, Октябрьском и Пожарском округах Приморья из-за подтопления участков дорог, сообщает министерство транспорта края. Во вторник из-за подтопления участков дорог проезд был осложнен в двух округах Приморья – Хорольском и Октябрьском. В среду их число выросло до шести. "Хасанский округ: затруднен проезд для легковых авто на подъезде к Гвоздево из-за перелива глубиной 25 сантиметров и длиной до 30 метров", – говорится в Telegram-канале краевого министерства. В Михайловском округе нет проезда к селу Зеленый Яр из-за перелива, а на подъезде к Васильевке из-за переливов глубиной больше полуметра движение невозможно, но есть альтернативный проезд. В Хорольском округе ограничен проезд для легковых автомобилей на 13-14-м километрах дороги Хороль – Реттиховка – Арсеньев, а на шестом километре дороги Хороль – Реттиховка – Поповка – Лукашевка из-за размыва объезда моста нет проезда для грузовых автомобилей. В Пограничном округе нет проезда на восьмом километре дороги Гродеково – Барановка – Садовый из-за глубокого перелива, а на 92-м километре дороги Уссурийск – Пограничный – госграница ограничен проезд для грузовых автомобилей. В Пожарском округе из-за перелива ограничен проезд для легковых машин на пятом километре дороги Ласточка – Емельяновка. В Октябрьском округе нет проезда для всех видов транспорта к пограничной заставе на 13-м километре дороги Галенки – Новогеоргиевка – Фадеевка – Застава. К восстановительным работам специалисты приступят после спада воды.
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бизнес, россия, приморье
Бизнес, РОССИЯ, Приморье
03:39 19.08.2026
 
В шести округах Приморья из-за подтопления дорог затруднен проезд

В пяти округах Приморья из-за подтопления дорог затруднен проезд

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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг - ПРАЙМ. Проезд осложнен в Хасанском, Михайловском, Хорольском, Пограничном, Октябрьском и Пожарском округах Приморья из-за подтопления участков дорог, сообщает министерство транспорта края.
Во вторник из-за подтопления участков дорог проезд был осложнен в двух округах Приморья – Хорольском и Октябрьском. В среду их число выросло до шести.
"Хасанский округ: затруднен проезд для легковых авто на подъезде к Гвоздево из-за перелива глубиной 25 сантиметров и длиной до 30 метров", – говорится в Telegram-канале краевого министерства.
В Михайловском округе нет проезда к селу Зеленый Яр из-за перелива, а на подъезде к Васильевке из-за переливов глубиной больше полуметра движение невозможно, но есть альтернативный проезд.
В Хорольском округе ограничен проезд для легковых автомобилей на 13-14-м километрах дороги Хороль – Реттиховка – Арсеньев, а на шестом километре дороги Хороль – Реттиховка – Поповка – Лукашевка из-за размыва объезда моста нет проезда для грузовых автомобилей.
В Пограничном округе нет проезда на восьмом километре дороги Гродеково – Барановка – Садовый из-за глубокого перелива, а на 92-м километре дороги Уссурийск – Пограничный – госграница ограничен проезд для грузовых автомобилей.
В Пожарском округе из-за перелива ограничен проезд для легковых машин на пятом километре дороги Ласточка – Емельяновка.
В Октябрьском округе нет проезда для всех видов транспорта к пограничной заставе на 13-м километре дороги Галенки – Новогеоргиевка – Фадеевка – Застава. К восстановительным работам специалисты приступят после спада воды.
 
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