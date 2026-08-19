https://1prime.ru/20260819/pristavy--872524462.html
Приставы в Москве взыскали 56,6 миллиарда рублей за шесть месяцев
Приставы в Москве взыскали 56,6 миллиарда рублей за шесть месяцев - 19.08.2026, ПРАЙМ
Приставы в Москве взыскали 56,6 миллиарда рублей за шесть месяцев
Приставы в Москве взыскали 56,6 миллиарда рублей в рамках 1,8 миллиона производств за шесть месяцев 2026 года, сообщили РИА Новости в столичном главке ФССП РФ. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T19:56+0300
2026-08-19T19:56+0300
2026-08-19T19:56+0300
россия
москва
фссп
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/1d/870325155_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_374a2807b1e5a36f412e8483f33fc47b.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Приставы в Москве взыскали 56,6 миллиарда рублей в рамках 1,8 миллиона производств за шесть месяцев 2026 года, сообщили РИА Новости в столичном главке ФССП РФ. "В главном управлении Федеральной службы судебных приставов по городу Москве за первое полугодие 2026 года в рамках более 1,8 миллиона производств требования исполнительных документов исполнены полностью или частично, сумма, перечисленная в пользу взыскателей (граждан и организаций - ред.) по различным категориям, составила 56,6 миллиарда рублей", - сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что в бюджет города было взыскано и перечислено 12,6 миллиарда рублей. При этом приставы взыскали 2,5 миллиарда рублей алиментов на детей, что на 360 миллионов рублей больше прошлого года. "Эффективным инструментом профилактического и репутационного воздействия стал введенный в прошлом году реестр должников по алиментным обязательствам. На сегодняшний день в открытый информационный ресурс внесены сведения о 6 484 жителях столицы", - добавили в службе. Кроме того, в рамках производств москвичи получили 388 миллионов рублей долгов по зарплате, а по решению суда 67 граждан были восстановлены на работе. "По состоянию на 1 августа прожиточный минимум был сохранен в рамках почти 30,5 тысяч исполнительных производств на общую сумму 13,9 миллиарда рублей", - заключили в столичном главке ФССП.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/1d/870325155_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2b179f73fdcfc7a580395a7ac62f3832.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, фссп
Приставы в Москве взыскали 56,6 миллиарда рублей за шесть месяцев
Приставы в Москве взыскали 56,6 миллиарда рублей за 6 месяцев 2026 года
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Приставы в Москве взыскали 56,6 миллиарда рублей в рамках 1,8 миллиона производств за шесть месяцев 2026 года, сообщили РИА Новости в столичном главке ФССП РФ.
"В главном управлении Федеральной службы судебных приставов по городу Москве
за первое полугодие 2026 года в рамках более 1,8 миллиона производств требования исполнительных документов исполнены полностью или частично, сумма, перечисленная в пользу взыскателей (граждан и организаций - ред.) по различным категориям, составила 56,6 миллиарда рублей", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что в бюджет города было взыскано и перечислено 12,6 миллиарда рублей. При этом приставы взыскали 2,5 миллиарда рублей алиментов на детей, что на 360 миллионов рублей больше прошлого года.
"Эффективным инструментом профилактического и репутационного воздействия стал введенный в прошлом году реестр должников по алиментным обязательствам. На сегодняшний день в открытый информационный ресурс внесены сведения о 6 484 жителях столицы", - добавили в службе.
Кроме того, в рамках производств москвичи получили 388 миллионов рублей долгов по зарплате, а по решению суда 67 граждан были восстановлены на работе.
"По состоянию на 1 августа прожиточный минимум был сохранен в рамках почти 30,5 тысяч исполнительных производств на общую сумму 13,9 миллиарда рублей", - заключили в столичном главке ФССП
.