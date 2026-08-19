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Приставы в Москве взыскали 56,6 миллиарда рублей за шесть месяцев - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Приставы в Москве взыскали 56,6 миллиарда рублей за шесть месяцев
Приставы в Москве взыскали 56,6 миллиарда рублей за шесть месяцев - 19.08.2026, ПРАЙМ
Приставы в Москве взыскали 56,6 миллиарда рублей за шесть месяцев
Приставы в Москве взыскали 56,6 миллиарда рублей в рамках 1,8 миллиона производств за шесть месяцев 2026 года, сообщили РИА Новости в столичном главке ФССП РФ. | 19.08.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Приставы в Москве взыскали 56,6 миллиарда рублей в рамках 1,8 миллиона производств за шесть месяцев 2026 года, сообщили РИА Новости в столичном главке ФССП РФ. "В главном управлении Федеральной службы судебных приставов по городу Москве за первое полугодие 2026 года в рамках более 1,8 миллиона производств требования исполнительных документов исполнены полностью или частично, сумма, перечисленная в пользу взыскателей (граждан и организаций - ред.) по различным категориям, составила 56,6 миллиарда рублей", - сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что в бюджет города было взыскано и перечислено 12,6 миллиарда рублей. При этом приставы взыскали 2,5 миллиарда рублей алиментов на детей, что на 360 миллионов рублей больше прошлого года. "Эффективным инструментом профилактического и репутационного воздействия стал введенный в прошлом году реестр должников по алиментным обязательствам. На сегодняшний день в открытый информационный ресурс внесены сведения о 6 484 жителях столицы", - добавили в службе. Кроме того, в рамках производств москвичи получили 388 миллионов рублей долгов по зарплате, а по решению суда 67 граждан были восстановлены на работе. "По состоянию на 1 августа прожиточный минимум был сохранен в рамках почти 30,5 тысяч исполнительных производств на общую сумму 13,9 миллиарда рублей", - заключили в столичном главке ФССП.
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ПРАЙМ
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россия, москва, фссп
РОССИЯ, МОСКВА, ФССП
19:56 19.08.2026
 
Приставы в Москве взыскали 56,6 миллиарда рублей за шесть месяцев

Приставы в Москве взыскали 56,6 миллиарда рублей за 6 месяцев 2026 года

© РИА Новости . Игорь ЗарембоСудебные приставы
Судебные приставы - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Приставы в Москве взыскали 56,6 миллиарда рублей в рамках 1,8 миллиона производств за шесть месяцев 2026 года, сообщили РИА Новости в столичном главке ФССП РФ.
"В главном управлении Федеральной службы судебных приставов по городу Москве за первое полугодие 2026 года в рамках более 1,8 миллиона производств требования исполнительных документов исполнены полностью или частично, сумма, перечисленная в пользу взыскателей (граждан и организаций - ред.) по различным категориям, составила 56,6 миллиарда рублей", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что в бюджет города было взыскано и перечислено 12,6 миллиарда рублей. При этом приставы взыскали 2,5 миллиарда рублей алиментов на детей, что на 360 миллионов рублей больше прошлого года.
"Эффективным инструментом профилактического и репутационного воздействия стал введенный в прошлом году реестр должников по алиментным обязательствам. На сегодняшний день в открытый информационный ресурс внесены сведения о 6 484 жителях столицы", - добавили в службе.
Кроме того, в рамках производств москвичи получили 388 миллионов рублей долгов по зарплате, а по решению суда 67 граждан были восстановлены на работе.
"По состоянию на 1 августа прожиточный минимум был сохранен в рамках почти 30,5 тысяч исполнительных производств на общую сумму 13,9 миллиарда рублей", - заключили в столичном главке ФССП.
 
РОССИЯМОСКВАФССП
 
 
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