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Роскачество предупредило о фейковых билетах на концерт Канье Уэста

Роскачество предупредило о фейковых билетах на концерт Канье Уэста - 19.08.2026, ПРАЙМ

Роскачество предупредило о фейковых билетах на концерт Канье Уэста

Мошенники начали создавать копии сайтов билетных операторов и запускают на них якобы продажи билетов на концерт американского рэпера Канье Уэста в России,... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T14:44+0300

2026-08-19T14:44+0300

2026-08-19T16:03+0300

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россия

санкт-петербург

канье уэст

сергей кузьменко

роскачество

газпром

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Мошенники начали создавать копии сайтов билетных операторов и запускают на них якобы продажи билетов на концерт американского рэпера Канье Уэста в России, сообщили РИА Новости в Роскачестве.В понедельник в концертном агентстве Say Agency РИА Новости сообщили, что американский рэпер Канье Уэст приедет в Россию и даст два концерта на площадке "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября."Злоумышленники создают сайты, которые визуально копируют официальные билетные платформы: одинаковый дизайн, логотипы, схема зала и даже форма оплаты. Человек вбивает в поиске "билеты на Канье Уэста" и натыкается на такой сайт, который занимает высокие позиции в поисковой выдаче за счет рекламных объявлений", - говорится в сообщении.По словам экспертов, покупатель выбирает места, оформляет заказ и производит оплату. После списания денег приходит письмо якобы с подтверждением брони или самими билетами."Такие сайты живут не больше одного дня, чаще всего к вечеру их уже не существует. Деньги уходят мошенникам, а настоящий билет так и не был куплен", - отметили в Роскачестве.Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко подчеркнул, что фейковый сайт — это классическая схема, но в случае с концертом Канье Уэста она работает особенно эффективно."Люди в спешке не проверяют адресную строку: видят знакомый дизайн и доверяют. При этом мошенники часто закупают рекламные объявления в поисковиках, чтобы их сайт оказался в топе выдачи", - рассказал он."Поэтому единственный способ не попасться — никогда не переходить по ссылкам из сомнительных источников и вручную вводить адрес официального билетного оператора в браузере. Проверяйте адрес сайта до оплаты, а не после", - добавил Кузьменко.В свою очередь, адвокат Андрей Алешкин в беседе с 360.ru отметил, что перед покупкой билета на концерт необходимо выяснить, какое юридическое лицо занимается организацией и когда оно появилось - если это произошло недавно, то есть повод насторожиться."Самое правильное - это посмотреть, кто организует этот концерт или мероприятие. И второе - убедиться в том, что организатор непосредственно получает денежные средства", - сказал Алешкин.Адвокат отметил, что если в публичной оферте прописана возможность замены исполнителя, то претензии предъявлять будет не к кому. Он добавил, что договор оферты защищает организующую сторону.Ye (ранее Канье Уэст) - сценическое и официальное имя американского рэпера, продюсера, дизайнера и предпринимателя Канье Омари Уэста. Музыкант начал использовать псевдоним Ye, а в 2021 году официально сменил имя в документах. Его творчество сочетает рэп с элементами соула, поп-музыки, электроники, инди-рока и госпела.Уэст является одним из самых влиятельных исполнителей в хип-хопе, обладателем 24 премий Grammy и автором таких известных альбомов, как The College Dropout, Late Registration и My Beautiful Dark Twisted Fantasy.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, санкт-петербург, канье уэст, сергей кузьменко, роскачество, газпром