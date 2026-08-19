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В России стали чаще предлагать корпоративные пенсионные программы

В России стали чаще предлагать корпоративные пенсионные программы - 19.08.2026, ПРАЙМ

В России стали чаще предлагать корпоративные пенсионные программы

Российские компании в этом году стали чаще предлагать работникам корпоративные пенсионные программы, за пять месяцев 2026 года наибольший годовой рост числа... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T07:54+0300

2026-08-19T07:54+0300

2026-08-19T07:54+0300

кабардино-балкария

амурская область

республика коми

авито работа

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872490259.jpg?1787115287

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Российские компании в этом году стали чаще предлагать работникам корпоративные пенсионные программы, за пять месяцев 2026 года наибольший годовой рост числа таких вакансий зафиксирован в Кабардино-Балкарии, Амурской области и Коми, выяснили эксперты "Авито Работы" и НПФ "Эволюция" (исследование есть у РИА Новости). "Российские компании стали чаще расширять социальные пакеты работников, предлагая им бонус в виде корпоративных пенсионных программ (КПП). Особенно ярко эта тенденция проявляется в регионах. Наибольший прирост числа вакансий с упоминанием КПП отмечен в Кабардино-Балкарии (+36%), Амурской области (+11%) и Республике Коми (+11%)", - приведена в исследовании динамика показателей за пять месяцев 2026 года. Наиболее выраженный рост числа предложений о работе с корпоративными пенсионными программами зафиксирован в сферах доставки, грузоперевозок и логистики (увеличение на 69% к прошлогоднему показателю), добычи, переработки и транспортировки нефти и газа (+29%), строительства промышленных и инфраструктурных объектов (+24%), а также производства непродовольственных потребительских товаров (+21%). В ряде отраслей увеличение числа вакансий с упоминанием корпоративных пенсионных программ сопровождается ростом предлагаемых зарплат. Так, наиболее заметно оплата труда за год выросла в сфере ремонта и отделки помещений, в среднем до 177 244 рублей в месяц (+60%), и в пищевой промышленности - до 159 418 рублей в месяц (+60%). В тяжелом машиностроении зарплатные предложения увеличились на 40% и в среднем составили 103 062 рублей в месяц. Авторы исследования отмечают, что и сами соискатели стали чаще обращать внимание на расширенный соцпакет. Интерес к вакансиям, включающим в описании корпоративные пенсионные программы, за пять месяцев 2026 года вырос на 14% по сравнению с аналогичными прошлогодними показателями. Аналитика показывает, что соискатели чаще задают уточняющие вопросы по таким вакансиям в чате и добавляют подобные предложения в раздел "Избранное".

кабардино-балкария

амурская область

республика коми

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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кабардино-балкария, амурская область, республика коми, авито работа