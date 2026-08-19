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В России создадут электронные навигационные карты озер - 19.08.2026, ПРАЙМ
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В России создадут электронные навигационные карты озер
В России создадут электронные навигационные карты озер - 19.08.2026, ПРАЙМ
В России создадут электронные навигационные карты озер
Электронные навигационные карты озер создают в России, в частности, специалисты приступили к оцифровке Байкала и пограничных озер Псковской области, сообщил... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T09:46+0300
2026-08-19T09:47+0300
технологии
россия
бизнес
байкал
псковская область
росморречфлот
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Электронные навигационные карты озер создают в России, в частности, специалисты приступили к оцифровке Байкала и пограничных озер Псковской области, сообщил Минтранс России."В России создают электронные навигационные карты озер... Специалисты приступили к оцифровке Байкала и пограничных озер Псковской области: Псковского, Чудского и Теплого. Работы ведутся по заказу Росморречфлота, завершить их планируется до конца 2028 года", - говорится в сообщении Минтранса.Исследователи воссоздают на оборудовании рельеф дна, а при помощи снимков из космоса – береговой линии и прибрежных территорий."Ранее уже оцифровали Ладожское и Онежское озера, а также более 75 тысяч километров рек", - пишет Минтранс.Эта работа, поясняет министерство, - часть масштабного проекта по цифровизации всех внутренних водных путей России."Цифровые карты нужны для безопасности судоходства, а данные – для более эффективного планирования инвестиций в развитие инфраструктуры", - говорится в сообщении.В компании - разработчике морских решений Sitronics KT ("дочка" Sitronics Group) рассказали РИА Новости, что проект состоит из трех этапов и включает не только гидрографические работы, но и космическую съемку береговой линии и островов для создания коллекции электронных навигационных карт на всей площади акваторий озер."Всего в рамках госконтракта планируется исследовать 13,7 тысячи квадратных километров акваторий озер… На основе собранных данных о глубинах, обнаруженных навигационных опасностях, различных надводных и подводных объектах будут созданы актуальные электронные навигационные карты для обеспечения безопасности судоходства", - добавили там.
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технологии, россия, бизнес, байкал, псковская область, росморречфлот
Технологии, РОССИЯ, Бизнес, Байкал, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Росморречфлот
09:46 19.08.2026 (обновлено: 09:47 19.08.2026)
 
В России создадут электронные навигационные карты озер

Минтранс: в России создадут электронные навигационные карты озер

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Электронные навигационные карты озер создают в России, в частности, специалисты приступили к оцифровке Байкала и пограничных озер Псковской области, сообщил Минтранс России.
"В России создают электронные навигационные карты озер... Специалисты приступили к оцифровке Байкала и пограничных озер Псковской области: Псковского, Чудского и Теплого. Работы ведутся по заказу Росморречфлота, завершить их планируется до конца 2028 года", - говорится в сообщении Минтранса.
Исследователи воссоздают на оборудовании рельеф дна, а при помощи снимков из космоса – береговой линии и прибрежных территорий.
"Ранее уже оцифровали Ладожское и Онежское озера, а также более 75 тысяч километров рек", - пишет Минтранс.
Эта работа, поясняет министерство, - часть масштабного проекта по цифровизации всех внутренних водных путей России.
"Цифровые карты нужны для безопасности судоходства, а данные – для более эффективного планирования инвестиций в развитие инфраструктуры", - говорится в сообщении.
В компании - разработчике морских решений Sitronics KT ("дочка" Sitronics Group) рассказали РИА Новости, что проект состоит из трех этапов и включает не только гидрографические работы, но и космическую съемку береговой линии и островов для создания коллекции электронных навигационных карт на всей площади акваторий озер.
"Всего в рамках госконтракта планируется исследовать 13,7 тысячи квадратных километров акваторий озер… На основе собранных данных о глубинах, обнаруженных навигационных опасностях, различных надводных и подводных объектах будут созданы актуальные электронные навигационные карты для обеспечения безопасности судоходства", - добавили там.
 
ТехнологииРОССИЯБизнесБайкалПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬРосморречфлот
 
 
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