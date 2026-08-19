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В России создадут электронные навигационные карты озер

В России создадут электронные навигационные карты озер - 19.08.2026, ПРАЙМ

В России создадут электронные навигационные карты озер

Электронные навигационные карты озер создают в России, в частности, специалисты приступили к оцифровке Байкала и пограничных озер Псковской области, сообщил... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T09:46+0300

2026-08-19T09:46+0300

2026-08-19T09:47+0300

технологии

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бизнес

байкал

псковская область

росморречфлот

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Электронные навигационные карты озер создают в России, в частности, специалисты приступили к оцифровке Байкала и пограничных озер Псковской области, сообщил Минтранс России."В России создают электронные навигационные карты озер... Специалисты приступили к оцифровке Байкала и пограничных озер Псковской области: Псковского, Чудского и Теплого. Работы ведутся по заказу Росморречфлота, завершить их планируется до конца 2028 года", - говорится в сообщении Минтранса.Исследователи воссоздают на оборудовании рельеф дна, а при помощи снимков из космоса – береговой линии и прибрежных территорий."Ранее уже оцифровали Ладожское и Онежское озера, а также более 75 тысяч километров рек", - пишет Минтранс.Эта работа, поясняет министерство, - часть масштабного проекта по цифровизации всех внутренних водных путей России."Цифровые карты нужны для безопасности судоходства, а данные – для более эффективного планирования инвестиций в развитие инфраструктуры", - говорится в сообщении.В компании - разработчике морских решений Sitronics KT ("дочка" Sitronics Group) рассказали РИА Новости, что проект состоит из трех этапов и включает не только гидрографические работы, но и космическую съемку береговой линии и островов для создания коллекции электронных навигационных карт на всей площади акваторий озер."Всего в рамках госконтракта планируется исследовать 13,7 тысячи квадратных километров акваторий озер… На основе собранных данных о глубинах, обнаруженных навигационных опасностях, различных надводных и подводных объектах будут созданы актуальные электронные навигационные карты для обеспечения безопасности судоходства", - добавили там.

байкал

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технологии, россия, бизнес, байкал, псковская область, росморречфлот