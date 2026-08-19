Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 11,5% - 19.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260819/rossija-872518093.html
Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 11,5%
Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 11,5% - 19.08.2026, ПРАЙМ
Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 11,5%
Продажи новых легковых автомобилей в России за прошедшие 33 недели 2026 года составили 800,2 тысячи штук, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T17:51+0300
2026-08-19T17:59+0300
бизнес
россия
haval
geely
lada niva legend
lada x-cross 5
lada iskra
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872518093.jpg?1787151575
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России за прошедшие 33 недели 2026 года составили 800,2 тысячи штук, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил "Автостат". "За прошедшие 33 недели нынешнего года в РФ было реализовано 800,2 тыс. новых легковых машин… это на 11,5% больше, чем за такой же период 2025 года", - говорится в сообщении. Лидером среди брендов за отчетный период является Lada. С начала года и по 16 августа включительно в России было реализовано 197,8 тысячи новых легковых автомобилей отечественной марки, что на 0,7% меньше, чем год назад. Второе место занимает китайский Haval, показатель которого составил 108,8 тысячи единиц (+27,3%), а третье - Tenet (83,9 тысячи штук). В топ-5 марок попали также китайская Geely (49,4 тысячи штук; +1,4%) и белорусская Belgee (36,5 тысячи штук; +29%). "Продажи новых легковых машин в 2026 году могут оказаться на уровне прошлогоднего результата и составить порядка 1,33 миллиона экземпляров. Это произойдет в случае устойчивого баланса действующих позитивных и негативных факторов во втором полугодии", - отметили в "Автостате".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, haval, geely, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, РОССИЯ, Haval, Geely, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
17:51 19.08.2026 (обновлено: 17:59 19.08.2026)
 
Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 11,5%

"Автостат": продажи новых легковых автомобилей в России за 33 недели выросли на 11,5%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России за прошедшие 33 недели 2026 года составили 800,2 тысячи штук, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил "Автостат".
"За прошедшие 33 недели нынешнего года в РФ было реализовано 800,2 тыс. новых легковых машин… это на 11,5% больше, чем за такой же период 2025 года", - говорится в сообщении.
Лидером среди брендов за отчетный период является Lada. С начала года и по 16 августа включительно в России было реализовано 197,8 тысячи новых легковых автомобилей отечественной марки, что на 0,7% меньше, чем год назад.
Второе место занимает китайский Haval, показатель которого составил 108,8 тысячи единиц (+27,3%), а третье - Tenet (83,9 тысячи штук). В топ-5 марок попали также китайская Geely (49,4 тысячи штук; +1,4%) и белорусская Belgee (36,5 тысячи штук; +29%).
"Продажи новых легковых машин в 2026 году могут оказаться на уровне прошлогоднего результата и составить порядка 1,33 миллиона экземпляров. Это произойдет в случае устойчивого баланса действующих позитивных и негативных факторов во втором полугодии", - отметили в "Автостате".
 
БизнесРОССИЯHavalGeelyLada Niva LegendLada X-Cross 5Lada Iskra
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала