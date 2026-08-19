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Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 11,5%

Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 11,5% - 19.08.2026, ПРАЙМ

Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 11,5%

Продажи новых легковых автомобилей в России за прошедшие 33 недели 2026 года составили 800,2 тысячи штук, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T17:51+0300

2026-08-19T17:51+0300

2026-08-19T17:59+0300

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России за прошедшие 33 недели 2026 года составили 800,2 тысячи штук, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил "Автостат". "За прошедшие 33 недели нынешнего года в РФ было реализовано 800,2 тыс. новых легковых машин… это на 11,5% больше, чем за такой же период 2025 года", - говорится в сообщении. Лидером среди брендов за отчетный период является Lada. С начала года и по 16 августа включительно в России было реализовано 197,8 тысячи новых легковых автомобилей отечественной марки, что на 0,7% меньше, чем год назад. Второе место занимает китайский Haval, показатель которого составил 108,8 тысячи единиц (+27,3%), а третье - Tenet (83,9 тысячи штук). В топ-5 марок попали также китайская Geely (49,4 тысячи штук; +1,4%) и белорусская Belgee (36,5 тысячи штук; +29%). "Продажи новых легковых машин в 2026 году могут оказаться на уровне прошлогоднего результата и составить порядка 1,33 миллиона экземпляров. Это произойдет в случае устойчивого баланса действующих позитивных и негативных факторов во втором полугодии", - отметили в "Автостате".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, haval, geely, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra