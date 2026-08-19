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Две стороны одной монеты: что давит на рубль?

Две стороны одной монеты: что давит на рубль? - 19.08.2026, ПРАЙМ

Две стороны одной монеты: что давит на рубль?

Индекс Мосбиржи во вторник отскочил на 2,62% до 2148,13 пункта после четырехдневного падения, в ходе которого рынок потерял около 10%. Индекс РТС по итогам... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T10:10+0300

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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи во вторник отскочил на 2,62% до 2148,13 пункта после четырехдневного падения, в ходе которого рынок потерял около 10%. Индекс РТС по итогам основной торговой сессии вырос на 2,44% до 794,59 пункта. Индекс гособлигаций RGBI прибавил 0,32% до 113,66 пункта. Рубль продолжил слабеть, но темпы замедлились: доллар США поднялся на 0,27% до 85,08 рубля, евро — на 0,31% до 98,44 рубля, юань — на 0,10% до 12,59 рубля.Мы полагаем, что давление на рубль оказывает ухудшение баланса спроса и предложения иностранной валюты на внутреннем рынке. С одной стороны, уменьшился объем экспортных поступлений на фоне снижения цен на сырьевые товары в июне-июле (с учетом временного лага именно за тот период времени валюта сегодня поступает в страну). С другой стороны, вырос спрос на валюту — в связи с высоким отпускным сезоном, нетто-покупками Банком России, а также вследствие текущего топливного коллапса, из-за которого Россия выступает импортером нефтепродуктов, что формирует дополнительный спрос на валюту. Как следствие, на рынке сформировался дефицит ликвидности. На текущий момент сложно оценить степень влияния ситуации на топливном рынке, но все же мы полагаем, что локальный потенциал ослабления близок к исчерпанию. Мы ожидаем, что в перспективе августа курс стабилизируется в диапазоне 82-86 рублей за доллар США.Конфликт вокруг Ормузского пролива продолжает накаляться: Дональд Трамп объявил пролив территорией США и пригрозил ударами по Оману, если тот продолжит переговоры с Ираном. Иран, в свою очередь, заявил, что пролив останется закрытым до выполнения Вашингтоном условий июньского меморандума. Судоходство через ключевую артерию сильно ограничено: по данным Kpler, в понедельник, 17 августа пролив прошли лишь шесть судов против обычных одиннадцати. Это толкает котировки Brent вверх, и, по нашим оценкам, при дальнейшей эскалации они могут уйти к 95–100 долларам за баррель.Акции "Сегежи" оказались в числе лидеров роста после того, как суд запретил Минпромторгу исключать проект строительства ЦБК в Сибири из перечня приоритетных до 9 сентября. Это снимает краткосрочный риск потери господдержки, но фундаментальные проблемы компании — высокая долговая нагрузка и слабый денежный поток — никуда не делись. Бумага остается спекулятивной: отскок может продолжиться на закрытии коротких позиций, но для инвесторов мы не видим оснований для покупки.После того как рынок нащупал поддержку на уровне 2100 пунктов по индексу Мосбиржи, мы ожидаем попыток роста до 2200 пунктов в отсутствии весомых оснований к дальнейшему снижению.Автор: Наталия Пырьева, глава аналитического департамента "Цифра брокер"

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Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/06/0a/870673988_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_d1e11db297b299f9f2986080799e3230.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/06/0a/870673988_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_d1e11db297b299f9f2986080799e3230.jpg

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