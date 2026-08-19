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Azur Air возобновит полеты на Шри-Ланку из восьми городов России - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Azur Air возобновит полеты на Шри-Ланку из восьми городов России
Azur Air возобновит полеты на Шри-Ланку из восьми городов России - 19.08.2026, ПРАЙМ
Azur Air возобновит полеты на Шри-Ланку из восьми городов России
Авиакомпания Azur Air в ноябре возобновит выполнение прямых рейсов в Шри-Ланку из восьми городов России, сообщил перевозчик. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T15:46+0300
2026-08-19T15:46+0300
бизнес
туризм
россия
шри-ланка
москва
екатеринбург
azur air
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания Azur Air в ноябре возобновит выполнение прямых рейсов в Шри-Ланку из восьми городов России, сообщил перевозчик. "Авиакомпания Azur Air возобновит прямые чартерные рейсы на Шри-Ланку в сезоне "Зима-2026/2027". Первые рейсы стартуют 2 ноября 2026 года из Самары и Тюмени, 3 ноября к программе присоединится Москва. Далее полеты последовательно будут запущены из Казани (4 ноября), Новосибирска (6 ноября), Екатеринбурга (7 ноября) и Минеральных Вод (8 ноября), а также Уфы (10 ноября)", - говорится в сообщении. В авиакомпании отметили, что даты старта полетных программ - предварительные и могут быть незначительно скорректированы по дополнительному согласованию с туроператорами. Продажа туров уже открыта у партнеров перевозчика на туристическом рынке. Azur Air не выполняла рейсы на Шри-Ланку с зимнего сезона 2024/2025 годов, причем в том сезоне полеты выполнялись только из четырех городов - Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска. Полеты на Шри-Ланку будут выполняться на самолетах Boeing 767-300. Больше всего рейсов запланировано из Москвы - три рейса в 12 дней, отметили в Azur Air. Рейсы из Екатеринбурга будут выполняться с частотой два рейса в 12 дней, а из остальных городов - по одному рейсу каждые 12 дней. "Рейсы будут выполняться в международный аэропорт Маттала в Хамбантоте на юге острова - второй по величине аэропорт Шри-Ланки. После недавней реновации терминал располагает расширенными зонами ожидания и увеличенным количеством стоек регистрации. Из аэропорта удобно добираться до туристических центров южного побережья - Бентоты, Велигамы, Хиккадувы и Галле", - добавили в Azur Air.
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бизнес, туризм, россия, шри-ланка, москва, екатеринбург, azur air
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, ШРИ-ЛАНКА, МОСКВА, ЕКАТЕРИНБУРГ, Azur Air
15:46 19.08.2026
 
Azur Air возобновит полеты на Шри-Ланку из восьми городов России

Авиакомпания Azur Air в ноябре возобновит полеты на Шри-Ланку из восьми городов России

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания Azur Air в ноябре возобновит выполнение прямых рейсов в Шри-Ланку из восьми городов России, сообщил перевозчик.
"Авиакомпания Azur Air возобновит прямые чартерные рейсы на Шри-Ланку в сезоне "Зима-2026/2027". Первые рейсы стартуют 2 ноября 2026 года из Самары и Тюмени, 3 ноября к программе присоединится Москва. Далее полеты последовательно будут запущены из Казани (4 ноября), Новосибирска (6 ноября), Екатеринбурга (7 ноября) и Минеральных Вод (8 ноября), а также Уфы (10 ноября)", - говорится в сообщении.
В авиакомпании отметили, что даты старта полетных программ - предварительные и могут быть незначительно скорректированы по дополнительному согласованию с туроператорами. Продажа туров уже открыта у партнеров перевозчика на туристическом рынке. Azur Air не выполняла рейсы на Шри-Ланку с зимнего сезона 2024/2025 годов, причем в том сезоне полеты выполнялись только из четырех городов - Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска.
Полеты на Шри-Ланку будут выполняться на самолетах Boeing 767-300. Больше всего рейсов запланировано из Москвы - три рейса в 12 дней, отметили в Azur Air. Рейсы из Екатеринбурга будут выполняться с частотой два рейса в 12 дней, а из остальных городов - по одному рейсу каждые 12 дней.
"Рейсы будут выполняться в международный аэропорт Маттала в Хамбантоте на юге острова - второй по величине аэропорт Шри-Ланки. После недавней реновации терминал располагает расширенными зонами ожидания и увеличенным количеством стоек регистрации. Из аэропорта удобно добираться до туристических центров южного побережья - Бентоты, Велигамы, Хиккадувы и Галле", - добавили в Azur Air.
 
БизнесТуризмРОССИЯШРИ-ЛАНКАМОСКВАЕКАТЕРИНБУРГAzur Air
 
 
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