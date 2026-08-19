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Нефтяники нарастили прибыль в сотни раз, и бизнес напрягся

Нефтяники нарастили прибыль в сотни раз, и бизнес напрягся - 19.08.2026, ПРАЙМ

Нефтяники нарастили прибыль в сотни раз, и бизнес напрягся

Пять крупнейших международных нефтяных компаний — ExxonMobil, Chevron, Shell, TotalEnergies и BP — завершили второй квартал 2026 года с историческим... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T07:07+0300

2026-08-19T07:07+0300

2026-08-19T07:07+0300

статья

ормузский пролив

нефть

сверхдоходы

прибыль

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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ, Сергей Тягай. Пять крупнейших международных нефтяных компаний — ExxonMobil, Chevron, Shell, TotalEnergies и BP — завершили второй квартал 2026 года с историческим результатом. По сообщению Bloomberg, совокупный свободный денежный поток этих гигантов достиг почти 70 миллиардов долларов, что стало абсолютным рекордом, а их совокупная чистая прибыль выросла на 160% год к году, превысив 47 миллиардов долларов. Однако за этими впечатляющими цифрами кроется не начало нового суперцикла, а хрупкость глобальной системы поставок.📈 Цифры квартала: новый пикНынешний результат по совокупному денежному потоку на 600% превысил показатели предыдущего квартала, что лишь подчеркивает исключительность момента. Предыдущий рекорд совокупной прибыли в 60 миллиардов долларов у нефтяников был зафиксирован только во втором квартале 2022 года — на волне шока от начала конфликта в Украине.Главной причиной взрывного роста финансовых показателей является шок предложения на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, в частности, военных действий между США и Израилем против Ирана и перебоев поставок в Ормузском проливе.Портфельный управляющий УК "Альфа Капитал" Дмитрий Скрябин связывает рекорды непрямую с геополитикой."Текущий рост прибыли объясняется именно ближневосточным конфликтом и ростом цен на энергоносители как результат. Это шок предложения и пока предыдущие надежды на быструю деэскалацию не оправдываются", - говорит он.Эту точку зрения дополняет аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, который акцентирует внимание на дефиците на рынке нефтепродуктов. По его словам, цены на дизельное топливо в США выросли на 75% год к году, что значительно обогнало рост цен на сырую нефть. Важную роль здесь сыграл дефицит предложения, усугубившийся запретом на экспорт бензина и дизеля из России."В нормальной ситуации РФ является вторым в мире экспортером дизеля. В такой ситуации Chevron нарастил прибыль от направления нефтепереработки в 6,6 раза год к году", - отмечает аналитик.Денис Астафьев, управляющий фондом и основатель SharesPro, также называет происходящее "ценовым и инфраструктурным шоком", вызванным высокой волатильностью. Он отмечает, что средняя цена Brent во втором квартале составила 96–97 долларов за баррель: "Это на 45% выше, чем годом ранее. При этом цена является крайне неустойчивой: к началу июля она откатилась к довоенному уровню около 72 долларов, а затем вновь выросла до 87–89 долларов на фоне продолжающихся сбоев в Ормузском проливе".Именно эта волатильность и создала условия для рекордной прибыли трейдинговых и перерабатывающих подразделений компаний. Не последнюю роль в скачках цен сыграли и словесные интервенции представителей США: цены на нефть активно реагировали на противоречивые заявления то о продаже нефти из резервов, то о начале переговоров, то на взаимные угрозы противоборствующих сторон.Также специалисты также добавляют, что нынешние события являются следствием недостаточных инвестиций в новые мощности после 2020 года, из-за чего любая геополитическая неопределенность быстро конвертируется в сверхприбыль.⛔ Суперцикл или временный шок?Несмотря на рекордные прибыли, эксперты сходятся во мнении: говорить о начале долгосрочного тренда преждевременно. Текущий уровень цен выглядит завышенным, что отражается в котировках фьючерсов на 2030 год, которые торгуются в районе 70 долларов за баррель."Сложно прогнозировать, как надолго затянется эта фаза, и новых вспышек исключать нельзя. Но в любом случае ценовой фактор является временным и не представляет структурного сдвига. С восстановлением поставок из региона цены вернутся на довоенные уровни", - говорит Анна Бутенко, старший аналитик УК "Первая".Эксперты уверены, что рынок ждет нормализации, и в долгосрочной перспективе вероятность профицита растет. Этому способствуют деградация спроса, рост популярности электромобилей и рост добычи в мире. Иначе говоря, краткосрочно цены на нефть продолжат зависеть от геополитических факторов, но долгосрочно баланс спроса и предложения в некоторых сценариях может стать негативным для черного золота.Есть и альтернативная точка зрения. Как сообщает Reuters, рынок, возможно, адаптировался к конфликту в Ормузском проливе и больше не опасается немедленного обвала поставок, но и не ожидает быстрого возвращения к нормальному состоянию. Спустя почти шесть месяцев после начала конфликта между США и Ираном надежды на дипломатический прорыв угасли, так как обе стороны занимают жесткую позицию. В итоге цены на нефть стабилизировались на уровне около 90 долларов за баррель.Более того, появились свидетельства того, что производители нефти в Персидском заливе все чаще полагаются на суда, которые отключают системы слежения во время транзита через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы. Эксперты считают, что ОАЭ создали сеть "теневых танкеров", которые перевозят нефть через Ормузский пролив, а затем переваливают груз в Оманском заливе.В результате возникает необычная ситуация, когда торговцы знают о перебоях в поставках, но не могут определить, насколько серьезными они были. Поэтому пока не разрешится тупиковая ситуация в регионе, неопределенность будет нависать над энергетическими рынками.💰 Куда пойдут нефтяные сверхдоходы?Так или иначе, но полученные нефтяниками сверхприбыли заставляют аналитиков дискутировать о том, куда будут направлены эти деньги. По мнению многих из них, средства позволят компаниям сфокусироваться на снижении долговой нагрузки (хотя в целом по сектору она и так довольно невысокая), а также на умеренном повышении выплат акционерам.В циклических секторах всегда важно наращивать резервы на пике цикла, чтобы сохранять устойчивость в более сложные периоды. При этом, конечно, чем дольше положительная конъюнктура будет сохраняться, тем выше вероятность увеличения выплат акционерам, а также дальнейшей консолидации сектора путем M&A сделок."Это дисциплинированное, а не экспансивное распределение капитала — типичное поведение бизнеса, который ожидает нормализации цен, а не длительного суперцикла", — резюмирует Денис Астафьев.Такого же мнения придерживается Адам Абдулатипов, старший аналитик "БКС Мир инвестиций": "Одним из первых приоритетов остается сокращение долговой нагрузки при сохранении дивидендов и уже объявленных программ обратного выкупа. Это позволяет компаниям одновременно укреплять баланс и поддерживать доходность для акционеров".💎 Итог: хрупкость системы как новая нормаКлючевой вывод экспертов заключается в том, что рекордная прибыль американских мейджоров говорит о хрупкости системы предложения, а не о начале новой эры высоких цен. Меньшие инвестиции в резервные мощности означают, что каждый следующий геополитический сбой будет отражаться на финансовых результатах компаний еще сильнее, а сами всплески прибыли будут становиться все более краткосрочными и волатильными.

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ормузский пролив

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ормузский пролив, нефть, сверхдоходы, прибыль