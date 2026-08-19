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Система СПОТ, необходимая для контроля импорта из стран ЕАЭС, приносит результаты - Путин - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Система СПОТ, необходимая для контроля импорта из стран ЕАЭС, приносит результаты - Путин
Система СПОТ, необходимая для контроля импорта из стран ЕАЭС, приносит результаты - Путин - 19.08.2026, ПРАЙМ
Система СПОТ, необходимая для контроля импорта из стран ЕАЭС, приносит результаты - Путин
Запуск системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) приносит конкретные результаты, сообщил президент России Владимир Путин. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T16:17+0300
2026-08-19T16:17+0300
россия
белоруссия
армения
казахстан
владимир путин
еаэс
фнс россии
фнс
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Запуск системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) приносит конкретные результаты, сообщил президент России Владимир Путин. С 1 июня для российских импортеров начал действовать новый порядок ввоза товаров автомобильным транспортом из стран ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии) - система подтверждения ожидания товаров. С 1 июля импортеры товаров из стран ЕАЭС в рамках действия СПОТ начали уплачивать обеспечительный платеж, при этом импортеры товаров из Белоруссии начнут его вносить с 1 ноября текущего года, сообщали ранее в ФНС. "Этот СПОТ эффективно начинает работать, приносит конкретные результаты", - сказал Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В основе системы – цифровой сервис налоговой службы, через который подается заявка на ввоз товара (с указанием участников сделки, сведений о товаре, транспортном средстве, дате ввоза и сумме обеспечительного платежа) и выдается QR-код (цифровой идентификатор подтвержденной поставки). ФТС России, в свою очередь, проверяет этот QR-код.
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россия, белоруссия, армения, казахстан, владимир путин, еаэс, фнс россии, фнс
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, АРМЕНИЯ, КАЗАХСТАН, Владимир Путин, ЕАЭС, ФНС России, ФНС
16:17 19.08.2026
 

Система СПОТ, необходимая для контроля импорта из стран ЕАЭС, приносит результаты - Путин

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Запуск системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) приносит конкретные результаты, сообщил президент России Владимир Путин.
С 1 июня для российских импортеров начал действовать новый порядок ввоза товаров автомобильным транспортом из стран ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии) - система подтверждения ожидания товаров. С 1 июля импортеры товаров из стран ЕАЭС в рамках действия СПОТ начали уплачивать обеспечительный платеж, при этом импортеры товаров из Белоруссии начнут его вносить с 1 ноября текущего года, сообщали ранее в ФНС.
"Этот СПОТ эффективно начинает работать, приносит конкретные результаты", - сказал Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
В основе системы – цифровой сервис налоговой службы, через который подается заявка на ввоз товара (с указанием участников сделки, сведений о товаре, транспортном средстве, дате ввоза и сумме обеспечительного платежа) и выдается QR-код (цифровой идентификатор подтвержденной поставки). ФТС России, в свою очередь, проверяет этот QR-код.
 
РОССИЯБЕЛОРУССИЯАРМЕНИЯКАЗАХСТАНВладимир ПутинЕАЭСФНС РоссииФНС
 
 
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