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СМИ: США могли наладить секретный морской коридор в Ормузском проливе

СМИ: США могли наладить секретный морской коридор в Ормузском проливе - 19.08.2026, ПРАЙМ

СМИ: США могли наладить секретный морской коридор в Ормузском проливе

Американские военные могли наладить секретный морской коридор в Ормузском проливе для ежедневной транспортировки миллионов баррелей нефти в условиях... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T22:58+0300

2026-08-19T22:58+0300

2026-08-19T22:58+0300

нефть

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ормузский пролив

персидский залив

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ВАШИНГТОН, 19 авг - ПРАЙМ. Американские военные могли наладить секретный морской коридор в Ормузском проливе для ежедневной транспортировки миллионов баррелей нефти в условиях продолжающегося конфликта с Ираном, утверждает портал Axios со ссылкой на источники в администрации США. "Военные США без лишней огласки организовали судоходный коридор через Ормузский пролив для ежедневной перевозки миллионов баррелей нефти", - пишет портал. По информации портала, операция проводится на протяжении последних двух месяцев через южный канал вдоль побережья Омана. В рамках этой схемы якобы от 15 до 20 танкеров ежедневно заходят в Персидский залив и выходят из него, доставляя на мировой рынок в среднем около десяти миллионов баррелей нефти в сутки, или примерно половину от довоенного объема, а в отдельные дни показатели якобы достигают 15-20 миллионов баррелей. Операция, как утверждается, курируется специальной оперативной группой из штаба 82-й воздушно-десантной дивизии армии США при координации с партнерами в Персидском заливе. Военные организуют проход как загруженных судов, так и порожних танкеров, направляющихся в порты ОАЭ, Бахрейна и Кувейта. Проводка судов осуществляется в ночное время фиксированными колоннами под постоянным прикрытием истребителей ВВС США, также утверждается в публикации портала. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что движение танкеров и торговых судов через Ормузский пролив обвалилось со 130 до 26 единиц в сутки на фоне рисков атак и взлета стоимости страхования, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о полном контроле Вашингтона над этой артерией. При этом глава минэнерго США Крис Райт сообщил ранее в августе, что, по его данным, совокупный объем поставок нефти из региона Персидского залив вырос и составил в среднем около 15 миллионов баррелей в сутки благодаря прокачке через Ормузский пролив и обновленной трубопроводной инфраструктуре.

сша

ормузский пролив

персидский залив

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нефть, бизнес, сша, ормузский пролив, персидский залив, дональд трамп, ввс сша