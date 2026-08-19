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"Татнефть" внедрила противотурбулентную присадку для нефти

"Татнефть" внедрила противотурбулентную присадку для нефти - 19.08.2026, ПРАЙМ

"Татнефть" внедрила противотурбулентную присадку для нефти

"Татнефть" внедрила противотурбулентную присадку для нефти, увеличив пропускную способность магистрального трубопровода для транспортировки углеводородов на 19% | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T14:42+0300

2026-08-19T14:42+0300

2026-08-19T14:42+0300

нефть

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. "Татнефть" внедрила противотурбулентную присадку для нефти, увеличив пропускную способность магистрального трубопровода для транспортировки углеводородов на 19% при прежней нагрузке на насосное оборудование, сообщается в корпоративной газете компании "Нефтяные вести". В компании напомнили, что при транспортировке нефти по магистральным трубопроводам возникают гидравлические потери и хаотичные завихрения жидкости, которые увеличивают энергозатраты на перекачку, нагрузку на насосные установки и снижают пропускную способность. "В компании внедрили технологию снижения завихрения потока жидкости в трубопроводе при транспортировке нефти. Применение противотурбулентной присадки позволило увеличить пропускную способность трубопровода до 19% при сохранении прежней нагрузки на насосное оборудование", - говорится в сообщении. Как уточняется, помимо повышения пропускной способности, вырос и объем перекачки нефти - от 360 до 900 тонн в сутки в зависимости от периода года. Эту присадку применили приемо-сдаточном пункте нефти (ПСП) "Альметьевск". По словам начальника ПСП "Альметьевск", управления подготовки и сдачи нефти департамента добычи нефти и газа структурного подразделения (СП) "Татнефть-Добыча" Юнира Байгузина, максимальный результат эта технология дает на участке нефтепровода с нулевого по шестнадцатый километр, где наблюдается наиболее высокий уровень турбулентности. Как поясняется, данный реагент изменяет структуру потока, подавляя образование вихрей. Перед подачей в использованием присадку перемешивают до однородной консистенции и подают ее в трубопровод специализированным насосным оборудованием в небольших объемах. При этом само внедрение реагента не потребовало остановки производства и капитальных затрат на реконструкцию. "Технология показала свою надежность, и мы видим потенциал для ее масштабирования. На сегодняшний день опыт тиражируется на объектах со схожими условиями в НГДУ (нефтегазодобывающем управлении - ред.) "Джалильнефть", "Ямашнефть" и "Елховнефть", - приводятся в сообщении слова руководителя цеха подготовки и сбора нефти СП "Татнефть-Добыча" Рашита Бакирова. "Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний России с головным офисом в Альметьевске. Работает в основном в Татарстане, где добывает нефть и газ и управляет комплексом нефтеперерабатывающих заводов "Танеко".

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