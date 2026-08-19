https://1prime.ru/20260819/tsb-872492316.html

ЦБ Турции купил 3,3 миллиарда долларов

ЦБ Турции купил 3,3 миллиарда долларов - 19.08.2026, ПРАЙМ

ЦБ Турции купил 3,3 миллиарда долларов

Центральный банк Турции на прошлой неделе купил 3,3 миллиарда долларов и сократил объем валютных продаж, осуществленных в период конфликта вокруг Ирана,... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T08:55+0300

2026-08-19T08:55+0300

2026-08-19T09:07+0300

мировая экономика

банки

турция

иран

центральные банки

центральный банк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872492316.jpg?1787119673

АНКАРА, 19 авг - ПРАЙМ. Центральный банк Турции на прошлой неделе купил 3,3 миллиарда долларов и сократил объем валютных продаж, осуществленных в период конфликта вокруг Ирана, примерно до 6,6 миллиарда долларов, пишет газета Ekonomim со ссылкой на расчеты экономистов банка QNB. "За неделю, завершившуюся 14 августа, ЦБ Турции приобрел 3,3 миллиарда долларов иностранной валюты. Активные валютные покупки регулятора в последние недели позволили сократить объем продаж, проведенных им в военный период, примерно до 6,6 миллиарда долларов", - пишет издание. Экономисты также отмечают ускорение притока средств через своп-операции. Согласно их расчетам, объем своп-позиций иностранных инвесторов составляет около 40 миллиардов долларов. По расчетам QNB, за прошлую неделю совокупные резервы ЦБ Турции увеличились на 5,1 миллиарда долларов и достигли 183,5 миллиарда долларов. "До начала конфликта вокруг Ирана, на неделе, завершившейся 27 февраля, совокупные резервы составляли 210,3 миллиарда долларов. Минимального уровня в период войны они достигали в 149,2 миллиарда долларов", - уточняется в материале. Таким образом, текущий объем совокупных резервов Турции остается на 26,8 миллиарда долларов ниже доконфликтного показателя. Чистые международные резервы страны, пишет газета, до начала конфликта составляли 91,8 миллиарда долларов. На неделе, завершившейся 14 августа, они были на 24,7 миллиарда долларов ниже этого уровня.

турция

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, банки, турция, иран, центральные банки, центральный банк