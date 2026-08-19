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ЦБ Турции купил 3,3 миллиарда долларов - 19.08.2026, ПРАЙМ
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ЦБ Турции купил 3,3 миллиарда долларов
ЦБ Турции купил 3,3 миллиарда долларов - 19.08.2026, ПРАЙМ
ЦБ Турции купил 3,3 миллиарда долларов
Центральный банк Турции на прошлой неделе купил 3,3 миллиарда долларов и сократил объем валютных продаж, осуществленных в период конфликта вокруг Ирана,... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T08:55+0300
2026-08-19T09:07+0300
мировая экономика
банки
турция
иран
центральные банки
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АНКАРА, 19 авг - ПРАЙМ. Центральный банк Турции на прошлой неделе купил 3,3 миллиарда долларов и сократил объем валютных продаж, осуществленных в период конфликта вокруг Ирана, примерно до 6,6 миллиарда долларов, пишет газета Ekonomim со ссылкой на расчеты экономистов банка QNB. "За неделю, завершившуюся 14 августа, ЦБ Турции приобрел 3,3 миллиарда долларов иностранной валюты. Активные валютные покупки регулятора в последние недели позволили сократить объем продаж, проведенных им в военный период, примерно до 6,6 миллиарда долларов", - пишет издание. Экономисты также отмечают ускорение притока средств через своп-операции. Согласно их расчетам, объем своп-позиций иностранных инвесторов составляет около 40 миллиардов долларов. По расчетам QNB, за прошлую неделю совокупные резервы ЦБ Турции увеличились на 5,1 миллиарда долларов и достигли 183,5 миллиарда долларов. "До начала конфликта вокруг Ирана, на неделе, завершившейся 27 февраля, совокупные резервы составляли 210,3 миллиарда долларов. Минимального уровня в период войны они достигали в 149,2 миллиарда долларов", - уточняется в материале. Таким образом, текущий объем совокупных резервов Турции остается на 26,8 миллиарда долларов ниже доконфликтного показателя. Чистые международные резервы страны, пишет газета, до начала конфликта составляли 91,8 миллиарда долларов. На неделе, завершившейся 14 августа, они были на 24,7 миллиарда долларов ниже этого уровня.
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мировая экономика, банки, турция, иран, центральные банки, центральный банк
Мировая экономика, Банки, ТУРЦИЯ, ИРАН, центральные банки, Центральный банк
08:55 19.08.2026 (обновлено: 09:07 19.08.2026)
 
ЦБ Турции купил 3,3 миллиарда долларов

Ekonomim: ЦБ Турции купил 3,3 миллиарда долларов и сократил объем валютных продаж

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АНКАРА, 19 авг - ПРАЙМ. Центральный банк Турции на прошлой неделе купил 3,3 миллиарда долларов и сократил объем валютных продаж, осуществленных в период конфликта вокруг Ирана, примерно до 6,6 миллиарда долларов, пишет газета Ekonomim со ссылкой на расчеты экономистов банка QNB.
"За неделю, завершившуюся 14 августа, ЦБ Турции приобрел 3,3 миллиарда долларов иностранной валюты. Активные валютные покупки регулятора в последние недели позволили сократить объем продаж, проведенных им в военный период, примерно до 6,6 миллиарда долларов", - пишет издание.
Экономисты также отмечают ускорение притока средств через своп-операции. Согласно их расчетам, объем своп-позиций иностранных инвесторов составляет около 40 миллиардов долларов.
По расчетам QNB, за прошлую неделю совокупные резервы ЦБ Турции увеличились на 5,1 миллиарда долларов и достигли 183,5 миллиарда долларов.
"До начала конфликта вокруг Ирана, на неделе, завершившейся 27 февраля, совокупные резервы составляли 210,3 миллиарда долларов. Минимального уровня в период войны они достигали в 149,2 миллиарда долларов", - уточняется в материале.
Таким образом, текущий объем совокупных резервов Турции остается на 26,8 миллиарда долларов ниже доконфликтного показателя.
Чистые международные резервы страны, пишет газета, до начала конфликта составляли 91,8 миллиарда долларов. На неделе, завершившейся 14 августа, они были на 24,7 миллиарда долларов ниже этого уровня.
 
Мировая экономикаБанкиТУРЦИЯИРАНцентральные банкиЦентральный банк
 
 
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