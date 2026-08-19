Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ Исландии повысил ключевую ставку до 8% - 19.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260819/tsb-872503958.html
ЦБ Исландии повысил ключевую ставку до 8%
ЦБ Исландии повысил ключевую ставку до 8% - 19.08.2026, ПРАЙМ
ЦБ Исландии повысил ключевую ставку до 8%
Центральный банк Исландии в среду поднял ключевую ставку до 8% с 7,75%, объяснив решение инфляционными ожиданиями, это стало третьим повышением с начала года,... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T13:06+0300
2026-08-19T13:06+0300
банки
финансы
исландия
ближний восток
европа
центральные банки
центральный банк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872503958.jpg?1787134008
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Центральный банк Исландии в среду поднял ключевую ставку до 8% с 7,75%, объяснив решение инфляционными ожиданиями, это стало третьим повышением с начала года, следует из сообщения регулятора. "Комитет по денежно-кредитной политике центрального банка Исландии принял решение повысить процентные ставки банка на 0,25 процентного пункта. Ключевая процентная ставка банка... составит, таким образом, 8%", - говорится в решении регулятора Решение при этом совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. В текущем году ставка в Исландии также была повышена в марте (до 7,5% с 7,25%), что стало первым повышением в стране с августа 2023 года и первым на тот момент повышением ключевой ставки в Европе после эскалации на Ближнем Востоке. Затем ЦБ повысил ставку в мае. Новое значение в 8% стало самым высоким с февраля 2025 года. "В свете высокой инфляции и инфляционных ожиданий комитет по денежно-кредитной политике считает целесообразным повысить процентные ставки для обеспечения достаточной степени сдерживания ДКП", - указали в регуляторе. Центробанк отмечает, что рост общей инфляции обусловлен, в том числе, ростом цен, вызванным эскалацией на Ближнем Востоке. Инфляционные ожидания остаются слишком высокими, хотя и ожидается резкое замедление роста цен в 2027 году, но вместе с тем сохраняется значительная неопределенность, особенно касательно динамики мировой экономики, отметили в ЦБ.
исландия
ближний восток
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, исландия, ближний восток, европа, центральные банки, центральный банк
Банки, Финансы, Исландия, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЕВРОПА, центральные банки, Центральный банк
13:06 19.08.2026
 
ЦБ Исландии повысил ключевую ставку до 8%

ЦБ Исландии повысил ключевую ставку до 8% с 7,75%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Центральный банк Исландии в среду поднял ключевую ставку до 8% с 7,75%, объяснив решение инфляционными ожиданиями, это стало третьим повышением с начала года, следует из сообщения регулятора.
"Комитет по денежно-кредитной политике центрального банка Исландии принял решение повысить процентные ставки банка на 0,25 процентного пункта. Ключевая процентная ставка банка... составит, таким образом, 8%", - говорится в решении регулятора
Решение при этом совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
В текущем году ставка в Исландии также была повышена в марте (до 7,5% с 7,25%), что стало первым повышением в стране с августа 2023 года и первым на тот момент повышением ключевой ставки в Европе после эскалации на Ближнем Востоке. Затем ЦБ повысил ставку в мае. Новое значение в 8% стало самым высоким с февраля 2025 года.
"В свете высокой инфляции и инфляционных ожиданий комитет по денежно-кредитной политике считает целесообразным повысить процентные ставки для обеспечения достаточной степени сдерживания ДКП", - указали в регуляторе.
Центробанк отмечает, что рост общей инфляции обусловлен, в том числе, ростом цен, вызванным эскалацией на Ближнем Востоке.
Инфляционные ожидания остаются слишком высокими, хотя и ожидается резкое замедление роста цен в 2027 году, но вместе с тем сохраняется значительная неопределенность, особенно касательно динамики мировой экономики, отметили в ЦБ.
 
БанкиФинансыИсландияБЛИЖНИЙ ВОСТОКЕВРОПАцентральные банкиЦентральный банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала