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ЦБ Исландии повысил ключевую ставку до 8%
ЦБ Исландии повысил ключевую ставку до 8% - 19.08.2026, ПРАЙМ
ЦБ Исландии повысил ключевую ставку до 8%
Центральный банк Исландии в среду поднял ключевую ставку до 8% с 7,75%, объяснив решение инфляционными ожиданиями, это стало третьим повышением с начала года,... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T13:06+0300
2026-08-19T13:06+0300
2026-08-19T13:06+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Центральный банк Исландии в среду поднял ключевую ставку до 8% с 7,75%, объяснив решение инфляционными ожиданиями, это стало третьим повышением с начала года, следует из сообщения регулятора.
"Комитет по денежно-кредитной политике центрального банка Исландии принял решение повысить процентные ставки банка на 0,25 процентного пункта. Ключевая процентная ставка банка... составит, таким образом, 8%", - говорится в решении регулятора
Решение при этом совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
В текущем году ставка в Исландии также была повышена в марте (до 7,5% с 7,25%), что стало первым повышением в стране с августа 2023 года и первым на тот момент повышением ключевой ставки в Европе после эскалации на Ближнем Востоке. Затем ЦБ повысил ставку в мае. Новое значение в 8% стало самым высоким с февраля 2025 года.
"В свете высокой инфляции и инфляционных ожиданий комитет по денежно-кредитной политике считает целесообразным повысить процентные ставки для обеспечения достаточной степени сдерживания ДКП", - указали в регуляторе.
Центробанк отмечает, что рост общей инфляции обусловлен, в том числе, ростом цен, вызванным эскалацией на Ближнем Востоке.
Инфляционные ожидания остаются слишком высокими, хотя и ожидается резкое замедление роста цен в 2027 году, но вместе с тем сохраняется значительная неопределенность, особенно касательно динамики мировой экономики, отметили в ЦБ.
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банки, финансы, исландия, ближний восток, европа, центральные банки, центральный банк
Банки, Финансы, Исландия, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЕВРОПА, центральные банки, Центральный банк
ЦБ Исландии повысил ключевую ставку до 8%
ЦБ Исландии повысил ключевую ставку до 8% с 7,75%
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Центральный банк Исландии в среду поднял ключевую ставку до 8% с 7,75%, объяснив решение инфляционными ожиданиями, это стало третьим повышением с начала года, следует из сообщения регулятора.
"Комитет по денежно-кредитной политике центрального банка Исландии принял решение повысить процентные ставки банка на 0,25 процентного пункта. Ключевая процентная ставка банка... составит, таким образом, 8%", - говорится в решении регулятора
Решение при этом совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
В текущем году ставка в Исландии также была повышена в марте (до 7,5% с 7,25%), что стало первым повышением в стране с августа 2023 года и первым на тот момент повышением ключевой ставки в Европе после эскалации на Ближнем Востоке. Затем ЦБ повысил ставку в мае. Новое значение в 8% стало самым высоким с февраля 2025 года.
"В свете высокой инфляции и инфляционных ожиданий комитет по денежно-кредитной политике считает целесообразным повысить процентные ставки для обеспечения достаточной степени сдерживания ДКП", - указали в регуляторе.
Центробанк отмечает, что рост общей инфляции обусловлен, в том числе, ростом цен, вызванным эскалацией на Ближнем Востоке.
Инфляционные ожидания остаются слишком высокими, хотя и ожидается резкое замедление роста цен в 2027 году, но вместе с тем сохраняется значительная неопределенность, особенно касательно динамики мировой экономики, отметили в ЦБ.