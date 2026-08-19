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ЦБ Исландии повысил ключевую ставку до 8%

ЦБ Исландии повысил ключевую ставку до 8% - 19.08.2026, ПРАЙМ

ЦБ Исландии повысил ключевую ставку до 8%

Центральный банк Исландии в среду поднял ключевую ставку до 8% с 7,75%, объяснив решение инфляционными ожиданиями, это стало третьим повышением с начала года,... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T13:06+0300

2026-08-19T13:06+0300

2026-08-19T13:06+0300

банки

финансы

исландия

ближний восток

европа

центральные банки

центральный банк

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Центральный банк Исландии в среду поднял ключевую ставку до 8% с 7,75%, объяснив решение инфляционными ожиданиями, это стало третьим повышением с начала года, следует из сообщения регулятора. "Комитет по денежно-кредитной политике центрального банка Исландии принял решение повысить процентные ставки банка на 0,25 процентного пункта. Ключевая процентная ставка банка... составит, таким образом, 8%", - говорится в решении регулятора Решение при этом совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. В текущем году ставка в Исландии также была повышена в марте (до 7,5% с 7,25%), что стало первым повышением в стране с августа 2023 года и первым на тот момент повышением ключевой ставки в Европе после эскалации на Ближнем Востоке. Затем ЦБ повысил ставку в мае. Новое значение в 8% стало самым высоким с февраля 2025 года. "В свете высокой инфляции и инфляционных ожиданий комитет по денежно-кредитной политике считает целесообразным повысить процентные ставки для обеспечения достаточной степени сдерживания ДКП", - указали в регуляторе. Центробанк отмечает, что рост общей инфляции обусловлен, в том числе, ростом цен, вызванным эскалацией на Ближнем Востоке. Инфляционные ожидания остаются слишком высокими, хотя и ожидается резкое замедление роста цен в 2027 году, но вместе с тем сохраняется значительная неопределенность, особенно касательно динамики мировой экономики, отметили в ЦБ.

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ближний восток

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банки, финансы, исландия, ближний восток, европа, центральные банки, центральный банк