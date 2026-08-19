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"Циан" удвоил полугодовую чистую прибыль по МСФО

"Циан" удвоил полугодовую чистую прибыль по МСФО - 19.08.2026, ПРАЙМ

"Циан" удвоил полугодовую чистую прибыль по МСФО

"Циан" в первом полугодии 2026 года увеличил чистую прибыль по МСФО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза - до 2 миллиардов рублей,... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T10:31+0300

2026-08-19T10:31+0300

2026-08-19T10:38+0300

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технологии

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. "Циан" в первом полугодии 2026 года увеличил чистую прибыль по МСФО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза - до 2 миллиардов рублей, сообщила компания. Полугодовая выручка компании выросла на 21% - до 8,3 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA увеличилась на 68% - до 2,7 миллиарда рублей. Рентабельность по скорректированной EBITDA возросла на 9,3 процентных пункта, составив 32,7%, указывается в сообщении. "Чистый операционный денежный поток за шесть месяцев 2026 года увеличился на 3,5% несмотря на более высокий рост скорректированной EBITDA в связи с переходом в 2025 году на более эффективную политику управления оборотным капиталом и, соответственно, высокой базой по чистому операционному денежному потоку в 2025 году. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода составили 4,1 миллиарда рублей", - говорится в нем. "Циан" владеет одной из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости, работает с 2001 года.

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бизнес, технологии, циан