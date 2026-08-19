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Венесуэла подписала контракты с Hunt Oil и SLB

Венесуэла подписала контракты с Hunt Oil и SLB - 19.08.2026, ПРАЙМ

Венесуэла подписала контракты с Hunt Oil и SLB

Венесуэла подписала с американской нефтяной компанией Hunt Oil контракт о производственном участии в добыче углеводородов на месторождении Карито, а с... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T04:51+0300

2026-08-19T04:51+0300

2026-08-19T04:51+0300

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венесуэла

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МЕХИКО, 19 авг - ПРАЙМ. Венесуэла подписала с американской нефтяной компанией Hunt Oil контракт о производственном участии в добыче углеводородов на месторождении Карито, а с американской нефтесервисной компанией SLB - рамочное соглашение об интегрированном исследовании месторождений, сообщила министр углеводородов Венесуэлы Паула Энао. "Мы только что подписали контракт, связанный с развитием и наращиванием добычи на месторождении Карито. Речь идет о контракте о производственном участии в добыче углеводородов, а также мы подписали рамочное соглашение о развитии и оказании услуг по проведению интегрированного исследования месторождений (...) Последнее мы подписали с компанией SLB", - сказала Энао в эфире телеканала VTV. По словам министра, контракт с Hunt Oil, "имеющей признанную репутацию", направлен на восстановление добычи на месторождении Карито. В апреле Венесуэла подписала с ними меморандум о взаимопонимании по инвестиционным проектам в нефтегазовом секторе. Новые соглашения были подписаны в Хьюстоне в рамках конференции IMAGE 2026, которая объединяет специалистов по геологии и геофизике, а также компании энергетического сектора. Венесуэльская делегация на мероприятии представила участникам возможности для инвестиций в нефтегазовую отрасль страны и новый нормативно-правовой режим после частичной реформы законодательства об углеводородах. Временный поверенный Венесуэлы в США Йоханн Альварес, входивший в состав команды, также сообщил о рабочей встрече с представителями Министерства энергетики США по повестке совместной работы, начатой в мае. По словам министра Энао, 19 августа венесуэльская делегация продолжит работу в Хьюстоне и займется продвижением международной конференции Energy Week, которую планируется провести в Венесуэле в феврале следующего года. Мероприятие должно объединить международные компании, работающие на различных этапах энергетической цепочки, от нефтесервисных услуг и бурения до добычи и реализации нефти.

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нефть, венесуэла, сша, slb