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Курс юаня по итогам торгов вырос на 16 копеек
Курс юаня по итогам торгов вырос на 16 копеек - 19.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня по итогам торгов вырос на 16 копеек
Рубль по итогам торгов вырос по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,43 рубля, следует из данных Московской биржи. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T19:11+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вырос по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,43 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал сразу на 16 копеек и составил 12,43 рубля.
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рынок, юань, рубль, торги, мосбиржа
Китайский юань, Рынок, юань, рубль, Торги, Мосбиржа
Курс юаня по итогам торгов вырос на 16 копеек
Курс юаня по итогам торгов вырос на 16 копеек и составил 12,43 рубля