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Запасы нефти в США на конец недели выросли на 1%

Запасы нефти в США на конец недели выросли на 1% - 19.08.2026, ПРАЙМ

Запасы нефти в США на конец недели выросли на 1%

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 14 августа, увеличились на 4,4 миллиона баррелей, или на 1%, -... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T17:47+0300

2026-08-19T17:47+0300

2026-08-19T17:47+0300

нефть

сша

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 14 августа, увеличились на 4,4 миллиона баррелей, или на 1%, - до 428,8 миллионов баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали снижения показателя - на 0,6 миллиона баррелей.

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нефть, сша