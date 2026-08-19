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Запасы нефти в США на конец недели выросли на 1%
Запасы нефти в США на конец недели выросли на 1% - 19.08.2026, ПРАЙМ
Запасы нефти в США на конец недели выросли на 1%
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 14 августа, увеличились на 4,4 миллиона баррелей, или на 1%, -... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T17:47+0300
2026-08-19T17:47+0300
2026-08-19T17:47+0300
нефть
сша
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 14 августа, увеличились на 4,4 миллиона баррелей, или на 1%, - до 428,8 миллионов баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали снижения показателя - на 0,6 миллиона баррелей.
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нефть, сша
Запасы нефти в США на конец недели выросли на 1%
Минэнерго США: запасы нефти на конец недели выросли на 1% - до 428,8 млн баррелей
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 14 августа, увеличились на 4,4 миллиона баррелей, или на 1%, - до 428,8 миллионов баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали снижения показателя - на 0,6 миллиона баррелей.