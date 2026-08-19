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Названы вузы Москвы, рядом с которыми подорожала аренда жилья

Названы вузы Москвы, рядом с которыми подорожала аренда жилья - 19.08.2026, ПРАЙМ

Названы вузы Москвы, рядом с которыми подорожала аренда жилья

Долгосрочная аренда однокомнатной квартиры подорожала за год на 13% в московских районах, в которых находятся Московский авиационный институт (МАИ) и Российский | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T11:58+0300

2026-08-19T11:58+0300

2026-08-19T11:58+0300

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Долгосрочная аренда однокомнатной квартиры подорожала за год на 13% в московских районах, в которых находятся Московский авиационный институт (МАИ) и Российский государственный аграрный университет (РГАУ), рассказал РИА Недвижимость главный аналитик "Циана" Алексей Попов. По данным сервиса, на 1 августа на Соколе, где расположено главное здание МАИ, средняя ставка аренды составила 74,6 тысячи рублей в месяц, что на 13% больше, чем в том же месяце прошлого года. Также выросла и цена в Тимирязевском районе, где находится РГАУ (+13%, до 79,5 тысяч рублей). Кроме того, заметно подорожала аренда жилья рядом с РГУ нефти и газа имени Губкина в Гагаринском районе (+12%, до 84 тысяч рублей). На 11% выросли цены рядом с РАНХиГС, МПГУ и МИРЭА в районе Тропарево-Никулино (до 69 тысяч рублей), с РУДН и РНИМУ имени Пирогова в Обручевском районе (до 87 тысяч рублей), с МГПУ в Ростокине (до 81,5 тысяч рублей) и МИИТ в Марьиной Роще (до 87,5 тысяч рублей), подсчитали в "Циане". "Близость к вузам на годовой динамике не сказывается. Спрос от студентов бывает каждый год и примерно в одних и тех же масштабах. Колебания ставок по районам объясняются рыночными трендами. В топе роста в этот раз – старые сложившиеся районы почти без новостроек, со ставками выше среднего. Эти локации последние годы теряли популярность из-за конкуренции с муниципалитетами, где много современных ЖК. Но в них за последние три-четыре года ставки очень сильно выросли и в этом году многие из арендодателей там уже не смогли их на более слабом рынке также, как и ранее, проиндексировать", - объяснил Попов, добавив, что на ставки аренды и спрос может влиять еще и количество иногородних студентов. Немного снизились цены только в четырех районах Москвы: в Москворечье-Сабурове (-6%), Пресненском (-2%), на Соколиной Горе (-1%) и в Аэропорту (-1%), где находятся МИФИ, МГЮА, Московский политехнический университет и МАДИ соответственно. По данным "Циана", самые дорогие однушки сдаются в Тверском районе, где расположены РХТУ имени Менделеева, РГГУ и МГТУ "Станкин". Там однокомнатную квартиру можно снять почти за 110 тысяч рублей в месяц. Затем идут Пресненский район, в котором находится МГЮА, со средней ставкой аренды примерно 106 тысяч рублей, и Замоскворечье, где находится РЭУ имени Плеханова, со ставкой 103 тысячи рублей. Однокомнатную квартиру по самой низкой стоимости можно снять в Зеленограде, где расположен МИЭТ (47 тысяч рублей в месяц), в районе Выхино-Жулебино (51 тысяча рублей) и Ярославском районе (54 тысячи рублей), рядом с Госуниверситетом управления и МГСУ, рассказал главный аналитик "Циана". Что касается пятерки ведущих вузов Москвы по рейтингу RAEX-100, то рядом с главным корпусом МГУ (район Раменки) аренда стоит 99,2 тысяч рублей в месяц, с МГТУ имени Баумана и Высшей школой экономики (Басманный район) – 98,9 тысяч рублей, с МИФИ (Москворечье-Сабурово) – 61,5 тысячи рублей, с МГИМО (Проспект Вернадского) – 74 тысячи рублей, добавил Попов.

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недвижимость, бизнес, россия, москва, зеленоград, циан, ранхигс, мирэа