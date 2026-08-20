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Пожар на 3,5 гектара локализован в Астрахани - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Пожар на 3,5 гектара локализован в Астрахани
Пожар на 3,5 гектара локализован в Астрахани - 20.08.2026, ПРАЙМ
Пожар на 3,5 гектара локализован в Астрахани
Камыш и сухая растительность горят в Астрахани на площади 3,5 гектара, пожар локализован, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T17:04+0300
2026-08-20T17:22+0300
происшествия
общество
здоровье
астрахань
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 авг - ПРАЙМ. Камыш и сухая растительность горят в Астрахани на площади 3,5 гектара, пожар локализован, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области. По информации ведомства, пожар произошел на улице Сабанс-Яр в Астрахани. Горят сухая растительность и камыш. "В 16.55 (15.55 мск) на пожаре объявлена локализация на площади 3,5 га", - говорится в сообщении. Всего в тушении пожара задействованы около 20 человек и пять единиц техники.
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общество , здоровье, астрахань, астраханская область
Происшествия, Общество , Здоровье, АСТРАХАНЬ, Астраханская область
17:04 20.08.2026 (обновлено: 17:22 20.08.2026)
 
Пожар на 3,5 гектара локализован в Астрахани

МЧС: пожар локализован, в тушении задействованы около 20 человек и пять единиц техники

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 авг - ПРАЙМ. Камыш и сухая растительность горят в Астрахани на площади 3,5 гектара, пожар локализован, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области.
По информации ведомства, пожар произошел на улице Сабанс-Яр в Астрахани. Горят сухая растительность и камыш.
"В 16.55 (15.55 мск) на пожаре объявлена локализация на площади 3,5 га", - говорится в сообщении.
Всего в тушении пожара задействованы около 20 человек и пять единиц техники.
 
ПроисшествияОбществоЗдоровьеАСТРАХАНЬАстраханская область
 
 
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