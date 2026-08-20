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Пожар на 3,5 гектара локализован в Астрахани

Пожар на 3,5 гектара локализован в Астрахани - 20.08.2026, ПРАЙМ

Пожар на 3,5 гектара локализован в Астрахани

Камыш и сухая растительность горят в Астрахани на площади 3,5 гектара, пожар локализован, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T17:04+0300

2026-08-20T17:04+0300

2026-08-20T17:22+0300

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 авг - ПРАЙМ. Камыш и сухая растительность горят в Астрахани на площади 3,5 гектара, пожар локализован, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области. По информации ведомства, пожар произошел на улице Сабанс-Яр в Астрахани. Горят сухая растительность и камыш. "В 16.55 (15.55 мск) на пожаре объявлена локализация на площади 3,5 га", - говорится в сообщении. Всего в тушении пожара задействованы около 20 человек и пять единиц техники.

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общество , здоровье, астрахань, астраханская область