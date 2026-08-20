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Добыча жидких углеводородов в Норвегии в июле сократилась на 2,2%

Добыча жидких углеводородов в Норвегии в июле сократилась на 2,2% - 20.08.2026, ПРАЙМ

Добыча жидких углеводородов в Норвегии в июле сократилась на 2,2%

Общая добыча жидких углеводородов в Норвегии в июле, по предварительным данным, сократилась по сравнению с окончательными данными за июнь на 45 тысяч баррелей в | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T09:42+0300

2026-08-20T09:42+0300

2026-08-20T09:42+0300

нефть

норвегия

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Общая добыча жидких углеводородов в Норвегии в июле, по предварительным данным, сократилась по сравнению с окончательными данными за июнь на 45 тысяч баррелей в сутки, или на 2,2%, составив 1,976 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе Норвежского шельфового директората (Norwegian Offshore Directorate, NOD). Согласно итоговым данным за июнь, добыча жидких углеводородов в стране в среднем составляла 2,021 миллиона баррелей в сутки. NOD при этом отмечает, что уровень июля оказался на 3,3% меньше прогноза организации. В том числе добыча нефти в июле составила 1,776 миллиона баррелей в сутки, что на 2,1% меньше прогноза NOD и на 2,6% ниже уровня июня. Добыча широкой фракции легких углеводородов в июле составила 183 тысяч баррелей в сутки, а конденсата - 17 тысяч. Также, согласно приведенным в сообщении данным, добыча газа в Норвегии в июле составила 350,6 миллиона кубометров в сутки, что на 1,8% ниже прогноза NOD и на 5,2% больше по отношению к июню, а также на 6,3% выше показателя июля прошлого года. Норвегия относится к числу крупнейших в мире нефтегазовых экспортеров.

норвегия

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нефть, норвегия