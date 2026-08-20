https://1prime.ru/20260820/dobycha-872533234.html
Добыча жидких углеводородов в Норвегии в июле сократилась на 2,2%
Добыча жидких углеводородов в Норвегии в июле сократилась на 2,2% - 20.08.2026, ПРАЙМ
Добыча жидких углеводородов в Норвегии в июле сократилась на 2,2%
Общая добыча жидких углеводородов в Норвегии в июле, по предварительным данным, сократилась по сравнению с окончательными данными за июнь на 45 тысяч баррелей в | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T09:42+0300
2026-08-20T09:42+0300
2026-08-20T09:42+0300
нефть
норвегия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872533234.jpg?1787208175
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Общая добыча жидких углеводородов в Норвегии в июле, по предварительным данным, сократилась по сравнению с окончательными данными за июнь на 45 тысяч баррелей в сутки, или на 2,2%, составив 1,976 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе Норвежского шельфового директората (Norwegian Offshore Directorate, NOD).
Согласно итоговым данным за июнь, добыча жидких углеводородов в стране в среднем составляла 2,021 миллиона баррелей в сутки.
NOD при этом отмечает, что уровень июля оказался на 3,3% меньше прогноза организации.
В том числе добыча нефти в июле составила 1,776 миллиона баррелей в сутки, что на 2,1% меньше прогноза NOD и на 2,6% ниже уровня июня. Добыча широкой фракции легких углеводородов в июле составила 183 тысяч баррелей в сутки, а конденсата - 17 тысяч.
Также, согласно приведенным в сообщении данным, добыча газа в Норвегии в июле составила 350,6 миллиона кубометров в сутки, что на 1,8% ниже прогноза NOD и на 5,2% больше по отношению к июню, а также на 6,3% выше показателя июля прошлого года.
Норвегия относится к числу крупнейших в мире нефтегазовых экспортеров.
норвегия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, норвегия
Добыча жидких углеводородов в Норвегии в июле сократилась на 2,2%
NOD: общая добыча жидких углеводородов в Норвегии в июле сократилась на 2,2%
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Общая добыча жидких углеводородов в Норвегии в июле, по предварительным данным, сократилась по сравнению с окончательными данными за июнь на 45 тысяч баррелей в сутки, или на 2,2%, составив 1,976 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе Норвежского шельфового директората (Norwegian Offshore Directorate, NOD).
Согласно итоговым данным за июнь, добыча жидких углеводородов в стране в среднем составляла 2,021 миллиона баррелей в сутки.
NOD при этом отмечает, что уровень июля оказался на 3,3% меньше прогноза организации.
В том числе добыча нефти в июле составила 1,776 миллиона баррелей в сутки, что на 2,1% меньше прогноза NOD и на 2,6% ниже уровня июня. Добыча широкой фракции легких углеводородов в июле составила 183 тысяч баррелей в сутки, а конденсата - 17 тысяч.
Также, согласно приведенным в сообщении данным, добыча газа в Норвегии в июле составила 350,6 миллиона кубометров в сутки, что на 1,8% ниже прогноза NOD и на 5,2% больше по отношению к июню, а также на 6,3% выше показателя июля прошлого года.
Норвегия относится к числу крупнейших в мире нефтегазовых экспортеров.